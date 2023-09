Matías Zaldivia revive su polémica salida de Colo Colo: "No me gustaron las formas"

Matías Zaldivia logró hacer que los hinchas de Universidad de Chile olvidaran que fue un referente de Colo Colo durante largo tiempo, pero ahora el tema volvió a ser recordado por el defensor argentino-chileno.

En diálogo con el programa Misión Deporte, el zaguero central de 32 años rememoró lo que fue su polémico adiós al Cacique en 2022 tras pasar ocho temporadas en la institución alba, ya que arribó en 2015.

“No me gustaron las formas”

“Lo dije en su momento, a mí lo que me molestaron fueron las formas de que se dio todo. Pero estoy muy agradecido del club de todo lo que me dio, de cómo me hizo ser un mejor jugador, de toda la experiencia que agarré”, lanzó.

“Las formas no fueron las que a mí me hubieran gustado después de haber pasado tanto tiempo, entonces esa fue la parte fea“, complementó Matías Zaldivia.

Eso sí, deja en claro que su paso por Macul “fue muy lindo, me tocó ganar muchos campeonatos. Estuve ocho años ahí, conocí gente del club que hoy sigo teniendo relación que fue excelente conmigo”.

“Es una etapa muy linda de mi carrera, con muchos títulos, muchos partidos, torneos internacionales que me hicieron crecer y ser otro jugador”, señaló Zaldivia, quien ganó dos Campeonatos Nacionales, tres Copa Chile y otras tres Supercopas con el Eterno Campeón.

“Siempre le dije a mi representante que, si seguía en Chile, quería jugar en los equipos grandes, esa era mi ilusión, en cualquier grande de Sudamérica”, añade.

Después recalca que “no quería bajar de un equipo que pelee copas, que pelee torneos, que sea grande y tenga una gran hinchada”.

¿Cuánto tiempo estuvo Matías Zaldivia en Colo Colo?

El defensa central llegó al Cacique en 2015, y se mantuvo ocho temporadas en el club albo, hasta 2022. Tras eso partió a Universidad de Chile.

¿Hasta cuándo tiene contrato Zaldivia en la U?

Matías Zaldivia tiene un contrato que lo vincula al Romántico Viajero hasta el 31 de diciembre de 2023, y en el Centro Deportivo Azul evalúan su renovación.