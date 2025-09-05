Universidad de Chile intenta enfocarse en lo deportivo luego del bullado fallo de la Conmebol. En la cancha, los Azules recibieron una buena noticia al recuperar a uno de sus titulares.

El Romántico Viajero avanzó a cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de la resolución emitida en Paraguay, algo que no dejó para nada feliz a Independiente. En Argentina están muy molestos por la decisión de que sean los Azules los que pasen a la ronda de los ocho mejores.

El lesionado que regresa en U. de Chile

Dejando de lado toda la polémica de la disputa con el Rojo, Universidad de Chile ya piensa en lo que serán sus siguientes partidos. Todavía no hay mucha claridad, debido a que para el domingo 14 de septiembre está agendada la Supercopa ante Colo Colo.

Desde los Azules se han quejado de la programación ante los Albos, debido a que cuatro días después tendrán que enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de ida, partido que se disputará en la capital de Perú, con el viaje de por medio incluido.

Sea cual sea el siguiente partido de Universidad de Chile, ante Colo Colo o por la Copa Sudamericana, Gustavo Álvarez recibió una muy buena noticia. Esto debido a que uno de sus jugadores titulares que no estuvo en la derrota ante los Albos, regresará a la cancha.

Se trata de Gabriel Castellón. De acuerdo a la información de Radio ADN, el arquero volverá a trabajar con normalidad desde el lunes 8 de septiembre tras dejar atrás un desgarro muscular en el isquiotibial. Esta lesión lo había sacado de la cancha ante Independiente en el cancelado partido.

Gabriel Castellón estará disponible en U. de Chile. Imagen: Photosport

De esta manera, Álvarez contará con una alternativa más. Los guantes ante Colo Colo en su último partido los había usado Cristopher Toselli, quien tuvo una correcta actuación ante los Albos. Ahora será el DT argentino el encargado de definir quién se parará bajo los tres palos de Universidad de Chile.