El fallo final de la Conmebol sobre Universidad de Chile e Independiente no ha dejado a nadie indiferente. Incluso, un histórico como Juan Sebastián Verón opinó sobre el tema.

El organismo con sede en Paraguay decidió que sea el Romántico Viajero el club que avance a cuartos de final en la Copa Sudamericana y enfrente a Alianza Lima. Además, le impuso una dura sanción tanto al Bulla y al Rojo sobre los partidos sin público.

Verón y el fallo de la Conmebol

Pese a que Universidad de Chile avanzó de ronda, estos no la sacaron barata. El Bulla tendrá que jugar 7 partidos como local a puertas cerradas, sumándose otros 7 duelos como visita sin llevar público. Esta misma cantidad de encuentros sin hinchas también recibió Independiente.

Al menos en lo deportivo, que era lo principal, fue la U el equipo que salió “favorecido”. Los dirigidos por Gustavo Álvarez ganaban la serie por 2-1 al momento que el partido fue cancelado, por falta de garantías del club local según detalló la Conmebol en aquel momento.

En Argentina no quedaron para nada contentos con la resolución final. Uno de los que salió a cuestionar el fallo fue un histórico, como Juan Sebastián Verón. La Bruja utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión que tomaron desde Paraguay, la cual deja eliminado a Independiente.

“Eligieron la más fácil. Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así… y no justifico ningún tipo de violencia eh… pero muy injusto todo“, escribió Verón en Instagram. La Bruja, recordado como jugador por sus pasos en Lazio, Manchester United, Chelsea e Inter de Milán, entre otros, hoy es presidente de Estudiantes de La Plata.

Verón entrando por Carlos Tévez en Sudáfrica 2010. Imagen: Getty

Más allá de toda la polémica, ahora Universidad de Chile se enfoca en lo que serán los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los Azules enfrentarán a Alianza Lima el 18 de septiembre en Perú y el 25 del mismo mes como local, en recinto por confirmar.