U. de Chile afina los últimos detalles para el partido más importante de la temporada, porque este jueves 25 de septiembre enfrenta a Alianza Lima y define el paso a semifinales en la Copa Sudamericana. Los azules se ilusionan con repetir la hazaña internacional de 2011.

Tras el empate sin goles en la ida, el Romántico Viajero debe hacer todo para buscar la ventaja frente a los limeños en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde saltará a la cancha a las 21:30 horas.

La presión está sobre Gustavo Álvarez, quien debe parar un equipo distinto frente a los limeños ante la baja de Marcelo Díaz y enfrenta algunas críticas por el partido de ida. En la previa, el DT recibe el respaldo de Claudio Borghi, quien lo defiende sin importar lo que pase en Coquimbo.

“Si no le va bien a un técnico como Álvarez y la U decide sacarlo, creo que la U podría cometer el peor pecado de los últimos años“, partió diciendo el Bichi en ESPN

Esto dijo Bichi Borghi sobre Gustavo Álvarez | Photosport

El apoyo de Bichi Borghi a Gustavo Álvarez

“Un técnico que sacó dos veces campeón a la U, que le ha dado jerarquía y prestigio a muchos jugadores, que declara muy bien, no tiene líos, no salta al costado de la cancha, no insulta a nadie, gana o pierde habla como tiene que hablar… Es un caballero”, manifestó.

Cabe recordar que Gustavo Álvarez tiene contrato con los azules hasta diciembre de 2026, pues fue renovado antes de que empezara esta temporada.