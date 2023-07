Universidad Católica cerró el segundo ciclo del argentino Ariel Holan en el club. El ex Independiente de Avellaneda no pudo darle la vuelta al equipo en estos meses y en la dirigencia de Cruzados ya están buscando a su reemplazante.

En el intertanto, y con Rodrigo Valenzuela como interino en cargo, la danza de nombres ya inició para asumir la dirección técnico del conjunto precordillerano.

Una de las opciones que comenzó a rondar por San Carlos de Apoquindo es la de José Luis Sierra. El Coto terminó hace semanas su contrato con el Al-Wehda de Arabia Saudita y está disponible para dirigir.

Sin embargo, hay una antigua polémica entre Sierra y Universidad Católica que complica cualquier opción de verlo dirigir al conjunto cruzado.

Hablamos de los sucedido en el duelo entre la UC y Unión Española por la Copa Chile del 17 de julio del 2013. En esa jornada tras el 2-2 en el marcador se vivió un verdadero escándalo en el Estadio Santa Laura, con una pelea a combos entre ambos planteles.

Ya con el ambiente un poco más tranquilo y camino a camarines, el Coto Sierra no encontró nada mejor que levantar ambas manos y hacer la señal de “dos” a los hinchas de la UC, esto en alusión a la serie de subcampeonatos que venían sufriendo en San Carlos.

“Levanté los brazos porque estaban tirando cosas, no estaba haciendo el dos. No me he burlado, sólo estaba levantando las manos porque estaban tirando monedas y piedras (…) No quise provocar, fue cuando terminó el partido esa foto, estaban tirando cosas, nada más que eso”, afirmó en su momento Sierra.

Una polémica que ya está siendo recordada por un grupo de hinchas de la UC que no quiere ver ni en pintura a Sierra. Habrá que ver si la dirigencia cruzada toma estos antecedentes para descartar o no al Coto para el cargo de DT.