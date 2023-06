Este jueves puede que haya sido un día histórico para la carrera de Gary Medel. El chileno se despidió oficialmente del Bologna tras cuatro temporadas y podría haber marcado su fin oficial del fútbol europeo, donde ha jugado desde hace ya trece años.

Medel no tiene claro donde podría partir, pero si se sabe que los petrodólares, al igual que en varios casos de figuras mundiales, están rondando al zaguero. Eso sí, todo todavía muy en el aire y con varias cosas por definir, por ejemplo, un posible retorno a Universidad Católica.

Y es que ahora, con el Pitbull libre, la UC tiene la posibilidad histórica de repatriar a su hijo pródigo y gran baluarte de la generación dorada. Aunque tres históricos de la UC están divididos ante su posible retorno.

Para Miguel Ángel Neira la respuesta a la chance es un no rotundo. El volante que jugó entre el 81 y el 87 en la UC señaló que “no estoy tan convencido. La Católica tiene que apuntar a otras cosas, a gente más joven. Además, el no quiere volver a Chile, eso está claro. Gary ya fue y además, ninguno de los que volvieron de la generación dorada ha sido estrella”.

Distinta a las opiniones de Patricio Toledo y René Valenzuela, quienes están más entusiasmados ante un posible arribo del Pitbull y le pusieron tarea a la dirigencia de Cruzados.

“A Gary le quedan dos años bien. Creo que sería bueno, porque es un referente a todo nivel. Nació en Católica y en Chile es el único equipo que jugó”, destacó Valenzuela.

Siempre un equipo debe tener experiencia y juventud. Gary le podría entregar mucha experiencia a los más jóvenes, más bagaje. Los dirigentes se la tienen que jugar”, agregó.

Por último, Toledo destacó que “pensando en que el siempre ha sido un cruzado de corazón, creo que sería lindo que terminara su carrera ahí en Católica. Puede ser el momento y que pueda retirarse donde el nació. Jugar un año o dos años más en un nivel alto y no que el fútbol lo retire a el. Es una buena oportunidad para que vuelva a Chile”.

Eso sí, le pegó a los dirigentes, sobre quienes señaló que “ellos son los encargados de ver la posibilidad de traerlo, pero no tratan tan bien a los referentes. Seguramente están pensando en que tiene demasiada edad y no va a rendir lo que esperan. Es de esperar que no sea así. Gary siempre ha llevado a Católica en el corazón”.