Gary Medel no seguirá en el Bologna de la Serie A de Italia. La información no ha sido oficializada aún desde el club, pero el propio Pitbull subió un post a Instagram en el que deja claro que la historia acabó. Algo que hace soñar a Patricio Yáñez y Jorge Valdivia para que vuelva al fútbol chileno. ¿A Universidad Católica? No, a Colo Colo.

El histórico central de la generación dorada de la Roja es formado en la UC y todos imaginan que en algún momento volverá a su casa para jugar los últimos años de su carrera. Sin embargo, el Pato y el Mago aprovechan sus espacios en sus respectivas casas radiales para permitirse ilusionarse con verlo en el Cacique.

“Gary Medel, lo veo con la alba repartiendo al medio”

En Deportes en Agricultura hicieron una consulta a sus seguidores: “¿Qué debe hacer Gary Medel tras su inminente salida del Bologna de Italia?”, y las opciones eran volver a Chile, regresar a Argentina y quedarse en Europa. La primera tenía más votos, y ahí aprovechó Yáñez para proponer un sueño.

“¿Sabes dónde veo yo al Pitbull? Con la alba. En Colo Colo lo veo al medio dándole con todo, repartiendo“, disparó de entrada el ex atacante del Eterno Campeón y de la selección chilena. Eso sí, también aprovecha para hacer una aclaración.

“Yo no digo que vaya a venir, pero tú te imaginas a él metido al lado de los Pavez, los Fuentes. Habría que arreglárselas para meterlo en el equipo“, complementa.

Mago Valdivia: “Que lindo sería”

Jorge Valdivia también sueña con ver a Gary Medel en Colo Colo. Es más, recientemente en Los Tenores de Radio ADN lanzó una verdadera bomba. El Mago contó que tuvo una conversación privada con Medel y dejó en claro que “no puedo decir lo que me dijo“.

Sin embargo, las ansias por querer soltar todo fueron mayores y en medio de todo lanzó una frase que podría empezar a generar algo. “¡Qué lindo sería ver a Gary Medel con la camiseta de Colo Colo!“. El ex seleccionado nacional demostró seguridad en lo que afirmaba, y cuando le volvieron a preguntar repitió: “a mí me gustaría ver a Gary en Colo Colo”.

Así las cosas, ahora con 35 años Gary Medel tendrá que empezar a definir su futuro. Mientras en Universidad Católica los hinchas sueñan con verlo con la camiseta de la franja otra vez, algunos históricos nombres del fútbol chileno se animan a verlo con la de Colo Colo.