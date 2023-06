Luego de semanas de incertidumbre, este jueves el futuro de Gary Medel comenzó a aclararse. Desde la concentración de la selección chilena, el Pitbull se despidió y confirmó que no seguirá en el Bologna.

El bicampeón de América estaba negociando su renovación, pero las cosasno llegaron a buen puerto. Es así como durante horas de esta mañana publicó una emotiva carta para decir adiós al cuadro rossoblú.

Gary Medel anuncia su adiós al Bologna con emotiva carta de despedida

Durante la última temporada, Gary Medel dejó el protagonismo y apenas sumó minutos en el Bologna. Si bien su deseo era quedarse, las negociaciones no fueron lo que esperaban y este jueves el propio jugador anunció que no seguirá.

“Hay historias que nunca deberían terminar”, comenzó señalando en una sentida carta de despedida en su cuenta de Instagram. “Llegué a Bolonia hace cuatro años: ciertamente no era un niño, había jugado, entre otros equipos, en Boca, Sevilla, Inter, Besiktas y el día que puse un pie en Casteldebole ciertamente no podía imaginar que esta ciudad y su gente entrarían definitivamente en mi corazón”.

“La pasé muy bien en Bolonia, mi familia y yo nunca la habíamos pasado tan bien en ningún otro lugar. Si estábamos tan contentos es por la gente: alegre, sociable, cariñosa, sin entrometerse nunca. Pero también gracias a la gente que conocí en el club, desde el presidente, los directivos, los compañeros, al cuerpo técnico, hasta todos los empleados de Casteldebole”, añadió el Pitbull.

Gary Medel no se quedó ahí y le hizo cariño a los hinchas. “Siento que realmente tengo que agradecer a todos, me han dado mucho, he hecho todo lo posible para corresponder, nunca me he escatimado y he llevado la camiseta rossoblú con orgullo. Llevo conmigo los cánticos de la afición, las alegrías, las decepciones, las victorias y las derrotas. Y llevo en mi corazón a Sinisa, quien nos enseñó a no rendirnos aún cuando el enemigo es mucho más fuerte que nosotros”.

Finalmente, recalcó que más allá del final de su aventura, no olvidará al club. “Hay historias que no deberían terminar nunca y esta no terminará, porque Bolonia siempre tendrá un seguidor más”.

Gary Medel termina así su paso por el Bologna y prepara el próximo paso en su carrera. El Pitbull tendrá que definir ahora lo que viene en su futuro, con Arabia Saudita sonando fuerte como su destino. Por ahora, sólo se enfoca en los amistosos junto a la selección chilena.