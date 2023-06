La selección chilena ya trabaja de cara a lo que serán los amistosos con Cuba, República Dominicana y Bolivia. Este viernes Eduardo Berizzo entregó la nómina de jugadores citados, donde además de ausentes hay varias sorpresas.

Nombres como los de Matías Zaldivia, Arturo Vidal y Gary Medel han causado revuelo en redes sociales entre los hinchas. A ellos se suman la presencia de tres figuras de Huachipato, el líder del Campeonato Nacional 2023 y que aporta con caras nuevas a la Roja.

Zaldivia, Vidal, Medel y figuras de Huachipato lideran las sorpresas de la selección chilena

La nómina de la selección chilena para los amistosos con Cuba, República Dominicana y Bolivia ha dado que hablar. Los jugadores convocados han llamado la atención de los hinchas, ya sea para bien o para mal, lo que ha generado todo un debate.

Matías Zaldivia es, quizás, el nombre más inesperado. El defensor de Universidad de Chile se ganó su lugar luego de trabajar junto a Eduardo Berizzo en los microciclos en las últimas semanas y luchará por un lugar en el once titular de cara a las Eliminatorias Sudamericanas.

Otros que llamaron la atención de los hinchas son los jugadores de Huachipato. Javier Altamirano, Joaquín Gutiérrez y Maximilano Rodríguez son los tres representantes de los Acereros en la lista, en lo que es un premio a la gran campaña realizada y que los tiene como líderes del Campeonato Nacional 2023.

Pero la otra cara de la moneda llega con Arturo Vidal y Gary Medel. Nadie desconoce la historia de ambos con la selección chilena y todo lo que dieron, pero los hinchas han cuestionado su convocatoria. Todo por los pocos minutos que han sumado en la que puede ser su peor temporada en el extranjero.

Mientras el King pasó de titular a suplente en el Flamengo, el Pitbull casi no ha jugado en el Bologna. El primero había ganado terreno con el arribo de Jorge Sampaoli al Mengao, pero lo perdió al punto de ni siquiera jugar este jueves en el triunfo contra Fluminense, mientras que el segundo no juega un partido completo desde el último amistoso de Chile ante Paraguay. Desde entonces, no ha completado más de 25 minutos en la cancha.

Eduardo Berizzo tendrá que explicar las razones para dejar fuera a otros que sí han visto acción y optar por dos históricos que, más allá de la tremenda aventura que han tenido con la selección chilena, ya sienten el paso de los años. Y no se trata de jubilar a nadie ni mucho menos, sino del ritmo futbolístico que necesita la Roja para volver a ser lo que alguna vez fue.