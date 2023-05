Uno de los grandes proyectos que está creando Aníbal Mosa para Colo Colo, es una comisión de ídolos que pueda ayudar para la labor de Daniel Morón como director deportivo de la institución

Luego de conversaron con Marcelo Pablo Barticciotto, Esteban Paredes y Carlos Caszely, se espera que otros referentes del Cacique se sumen, tal como pasó con Jaime Vera, quien destacó la idea.

No convence

Pese a esto, hay otros que creen que no se debe meter más presión al trabajo de Daniel Morón, o crean una nueva instancia con muchas opiones.

Así lo da a entender Jorge Valdivia, quien en radio ADN, pone atención con lo que pueda pasar si se aprueba esta idea.

“Muchas cabezas para una decisión, cuando hay muchas puede pasar o termina pasando con lo que pasó en la U, con los dos gerentes deportivos, Polaco y Superman, o cuando tuvieron dos entrenadores, que los jugadores no sabían si mandaba Víctor Hugo Castañeda o Lucho Musrri”, comentó el Mago.

En ese sentido, cree que cuando muchas personas pueden aportar ideas para un solo proyecto, se puede desvirtuar el tema de fondo.

“Creo que cuando hay muchas cabezas pensantes en una idea, porque me imagino que lo principal y el foco que quieren no es remodelar las canchas de los cadetes, son los jugadores, refuerzos, el estadio y por ahí se puede atrapar Colo Colo”, detalló.

El entrenador

Por lo mismo, explica que cuando un refuerzo está en miras de Colo Colo, es importante que el entrenador lo llame, más allá que sea un histórico u ídolo del club.

“El refuerzo no viene porque es Pablo Contreras, Barti o Caszely, porque va a conversar conmigo o con mi representante. No voy a Colo Colo porque viene a conversar conmigo Jean Beausejour, Alexis Sánchez o Arturo Vidal. Voy por el proyecto, por lo que me ofrecen económicamente. Valido más el contacto con el entrenador. Cuando volví a Colo Colo fue Pablo Guede quien se comunicó conmigo y eso es fundamental”, precisó.