La idea de Aníbal Mosa en el interior de Colo Colo, con la intención de crear una comisión de ídolos que será capaz de asesorar a la gerencia deportiva, compuesta principalmente por referentes del club, comienza a tomar color.

Luego de sus reuniones con Marcelo Barticciotto, Esteban Paredes, además de Carlos Caszely, sigue recibiendo apoyo de parte de históricos que conocen bien el funcionamiento del club.

Respaldo

Uno de ellos es Jaime Vera, quien en conversación con Redgol, asegura que tiene la mejor impresión de Mosa y que si le nace hacer esto, es por respeto a los ídolos del club y para Colo Colo.

“No, yo creo que Aníbal Mosa, conociéndolo, él lo hace porque tiene mucho respeto por los jugadores Colo Colo. Es más, sin ser el dirigente Colo Colo, cuando Colo Colo venía acá a Puerto Montt, él se acercaba y los invitaba una cena, comida, al plantel, y él siempre ha sido muy respetuoso. Entonces yo creo que no lo hace básicamente por tener más adherencia, que a él lo respalden, sino que lo hace porque yo creo que a él le nace hacerlo. Tiene mucho respeto con los jugadores de fútbol y ex jugadores de fútbol”, comenta Vera.

En esa misma línea, tras conocer los primeros jugadores que han conversado con el polémico dirigente, el Pillo cree que todo va por un camino correcto, donde siempre hay que escuchar a los que triunfaron en el club.

“Absolutamente, porque siempre son aportes. Todos los que han sido ex jugadores, ex figuras del club y que dejaron algo en la parte deportiva siempre tienen algo que entregar. Así como Daniel Morón, que está en la gerencia, que también ha sido ídolo del club, como fue en su tiempo Marcelo Espina, o sea todos los que han pasado por el club y que han sido ex jugadores siempre son aportes”, detalló.

La comisión de Mosa ha sido fuertemente criticada por el bloque de Leonidas Vial dentro del directorio, pero no ha sido suficiente para que tome fuerza entre los hinchas del Cacique.