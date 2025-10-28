La reacción de la UC por reclamos de la U contra programación del fútbol chileno: “En Brasil…”

Universidad Católica dio el batacazo de la fecha y se quedó con el clásico universitario. El elenco dirigido por Daniel Garnero superó a la U de Chile y se mete de lleno en la lucha por el Chile 2 y la participación en la Copa Libertadores.

Por su parte, el Romántico Viajero no pudo revertir el marcador en contra y mostró una pálida imagen en el Claro Arena. Resultado que pasó a segundo plano ya que lo que más molestó al Romántico Viajero fue el poco apoyo de parte de la ANFP para reprogramar el partido.

ver también No es Cabral: Revelan el 10 que Garnero tiene como prioridad para reforzar Universidad Católica

Así lo recalcó Michael Clark que apuntó con todo contra Pablo Milad. “A la ANFP no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales. Hay voluntad de reprogramarle amistosos a Colo Colo, a Católica, pero cuando es la U, no hay voluntad”, enfatizó.

Para peor se lesionó Lucas Assadi y ahora peligra en la recta final de temporada. Lo que profundizó el malestar de los azules ya que este jueves deben disputar la revancha por Copa Sudamericana ante Lanús.

La respuesta de la UC a los reclamos de la U

Ante estos reclamos de Universidad de Chile, el encargado de enfrentarlos fue Eduard Bello. El delantero venezolano fue invitado al programa F90 de ESPN y justamente Diego Rivarola le consultó sobre si se tuvo que reprogramar el clásico.

ver también La ingeniosa publicación con la que U. Católica se burló de U. de Chile y Lucas Assadi

A lo que el delantero, al igual que en la cancha, se sacó la presión de encima de gran forma y mandó una respuesta que la clavó al ángulo. “El futbolista tiene que estar preparado para jugar a tres partidos por semana como en Brasil”, arremetió de entrada ante la consulta de la gran cantidad de partidos que enfrenta el Bulla.

Publicidad

Publicidad

“Eso quizás le afectó a la U. Pero tienen un plantel amplio y más que capacitado. No sé si exageraron con el tema, pero nosotros nos preparamos de la mejor manera”, enfatizó el ex Antofagasta.

Incluso mencionó a que la UC no bajó los brazos y pese a tener un hombre menos por la expulsión de Gary Medel, siempre supieron llevar adelante el partido. “Dentro de la cancha es que éramos superiores a pesar de tener un jugador menos, desde lo futbolístico y físico sentíamos que estábamos superior a ellos”, confesó.

Bello además tuvo palabras de agradecimiento para Fernando Zampedri, quien le recomendó enfocarse en lo que ocurre en la cancha por sobre los comentarios mala leche. “Es importante para mí porque me dijo que me concentre y que no escuche las cosas de afuera, que el equipo necesita de mi. Eso fue un gran apoyo y se lo agradezco mucho”, sentenció el nacido en Cúa.

Publicidad

Publicidad