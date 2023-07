Facundo Imboden y la continuidad de Holan en la UC: "Si el resultado no se da, hay que cambiarlo"

Universidad Católica tuvo un mal regreso al Campeonato Nacional. Los cruzados se llenaron de nuevas dudas luego de caer de forma agónica ante Everton, estancándose en la medianía de la tabla de posiciones. “Si fuera hincha, también estaría caliente”, reconoció Ariel Holan.

La continuidad del entrenador argentino vuelve a ser cuestionada por los hinchas, varios de los que consideran que su ciclo ya terminó. Mientras, los históricos también opinan: Facundo Imboden respondió el llamado de RedGol y opinó sobre la actualidad de la banca cruzada.

“Es difícil opinar cuando uno no está dentro del plantel, pero creo que hay posibilidad de cambiar y dar vuelta estos malos resultados. El fútbol es muy cambiante, puedes hoy estar arriba de todo y mañana abajo, hablando futbolísticamente. Siempre se puede revertir”, comentó.

“Hay que tener la cabeza bien fría, darle la vuelta, ver cuáles son los errores y corregirlos para lograr lo que quiere el cuerpo técnico: sacar adelante al equipo. Es complicado, pero plantel hay, me imagino que los jugadores quieren salir de esto y lo van a revertir”, sumó.

“Yo no soy de esa postura de que los ciclos se terminan y hay que cambiar rápido. Está bien que Ariel no viene trabajando de hace poquito, pero todos los ciclos hay que respetarlos y cuando el técnico vea que su ciclo terminó, va a dar un paso al costado”, agregó.

“Echar un técnico, que venga otro y después ese no gana dos partidos y ya hay que echarlo de vuelta… Creo que los ciclos de los entrenadores hay que respetarlos, no son de dos partidos, son mínimo seis meses”, aunque luego reconoció: “Bueno, si se ve que el resultado no se da, hay que cambiarlo”.