Universidad Católica sigue sin levantar cabeza en el torneo nacional. Los Cruzados volvieron a cosechar una derrota, que los mantiene en la medianía de la tabla, esta vez frente a Everton. La escuadra oro y cielo venció por 1-0 a la UC con único gol de Leonardo Sequeira a los 87′.

Matías Dituro, capitán de la franja, analizó lo que fue esta caída, que mantiene al club en el límite. Según el portero, que fue bien pesimista en su conclusión, al equipo que dirige Ariel Holan le falta mucho por mejorar, ya que no les está fluyendo el fútbol.

“El fútbol es así, perdimos. La actitud del equipo fue siempre buscar el partido, de disputar cada pelota. La actitud fue buena, pero lamentablemente el resultado es duro. Queríamos arrancar ganando la segunda vuelta y acercarnos al liderato, pero ya está”, afirmó a la salida de Santa Laura.

Además, Dituro señaló que “lo que rescato de este partido y el anterior en Copa Chile es la actitud. Lamentablemente el fútbol no está fluyendo como nosotros queremos. Intentamos adaptarnos a las condiciones de cada partido y hacer lo mejor posible. No sirve de nada si no logramos los resultados”.

Según el capitán de Universidad Católica, si no dan un salto no van a poder estar en la parte alta de la tabla. “No estamos conformes con solo entregar actitud. Sí es un cambio, pero no estoy conforme. Si no lo acompañamos por resultados, solamente con actitud no vamos a llegar a pelear el torneo”, destacó.

De todos modos, el argentino admitió que entiende a los fanáticos cruzados que exigen resultados. “Si la gente se manifiesta tiene el derecho a reclamar y pedir. El hincha quiere que el equipo gane y pelee arriba, y nosotros también queremos entregarle eso a la gente. Los que salimos a la cancha somos los jugadores y tenemos gran responsabilidad. Ojalá podamos dar vuelta a esto”, cerró Dituro.