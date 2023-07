Universidad Católica volvió a dejar puntos en el camino y fue con una dolorosa y amarga derrota contra Everton en el epílogo del partido válido por la decimosexta fecha del Campeonato Nacional 2023. La continuidad de Ariel Holan como DT de La Franja suma más cuestionamientos.

“De ninguna manera tendríamos que haber perdido el partido. En algunos pasajes Everton tuvo más la posesión, pero la única situación clara es el gol. Nosotros tuvimos algunas muy claras, eso es lo que veo en lo estadístico”, dijo Holan tras el duelo.

El entrenador agregó que “en el juego no creo que haya sido un partido donde hicimos bien la presión, pero la posesión de Everton no fue peligrosa. Cuando nosotros tuvimos el balón cometimos muchos errores conceptuales y técnicos en los pases. Estábamos con la defensa bien parada, pero no marcamos bien, nos hicieron el gol y perdimos. Con emocionalidad, todo es negativo”.

La continuidad o salida del cargo

Respecto a las críticas y las voces que piden su salida de la banca cruzada, el DT manifestó que “si fuera hincha también estaría caliente. Tuvimos una buena oportunidad y no la pudimos aprovechar, es comprensible. Tenemos un sinfín de dificultades, pero no quiero que sean excusas. Buscaremos la manera de que esas dificultades se vayan sorteando rápidamente”.

¿Seguirá en el cargo? “Cuando vea que lo que yo pueda ofrecer no alcanza, ahí veremos qué hacemos. Si enumero nuestras dificultades va a parecer que quiero justificar por qué no tenemos los resultados que deseamos”, añadió el argentino.

“La convicción personal llega en no devolver al equipo peor de lo que lo recibí. Mi frustración es que mejoramos, pero no en lo que todos esperamos y no se puede tapar el sol con las manos. Como yo recibí al equipo a como está, está mucho mejor en muchos aspectos, algunos palpables y otros no. Si nosotros y los jugadores estamos calientes, imagino a los hinchas”, complementó el DT.

Consultado por la diferencia entre su anterior y exitoso paso con el actual, Ariel Holan sentenció que “son dos momentos muy distintos. Yo me hago cargo de la parte que me toca. Cuando las cosas no salen el principal responsable es el entrenador, pero no el único”.