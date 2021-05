Poyet se confiesa en medio del duro momento de la UC: "Me está costando un poquito más de lo que esperaba, es verdad. No tengo temor a decirlo"

No es secreto que que Universidad Católica no vive su mejor momento. Los Cruzados han tenido una adaptación más lenta de lo esperado a la metodología de Gustavo Poyet, por lo que se tambalean en el Torneo Nacional y también en la exigente Copa Libertadores, y hoy el propio estratega confesó que su arranque al mando del equipo le está costando más de lo que tenía presupuestado.

La UC empezó la era poyet con el pie derecho, ganando la Supercopa de Chile con una gran remontada ante Colo Colo, sin embargo, con el correr del tiempo las cosas se comenzaron a complicar y hoy la franja es séptima en el campeonato local y pende de un hilo en el certamen continental.

El entrenador uruguayo conversó este martes en extenso con Sport 890, donde tuvo un arranque de rabia contra La Tercera y además se mostró abierto a reconocer que las cosas no están caminando como esperaba al asumir el m,ando de los Cruzados:

"Tengo que seguir en la línea de lo que quiero buscar... que me está costando un poquito más de lo que esperaba, es verdad. No tengo temor a decirlo. Pensé que con la calidad de los jugadores me iba a costar menos", confesó.