Gustavo Poyet explota contra la prensa: "Es una mentira del diario La Tercera, un ataque personal"

Aunque está a menos de 48 horas del partido clave por Copa Libertadores de América, el entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, no puede tener todos sus sentidos orientados al duelo con Nacional de Montevideo este miércoles.

Esto, porque el DT lanzó una dura acusación en contra del diario La Tercera, por una nota en la que -explica- el medio faltó a la verdad. En diálogo con la radio uruguaya Sport890, el ex entrenador de Sunderland, AEK y Bourdeaux expresó su malestar.

"Eso fue una mentira de un periódico que se llama La Tercera acá, mentira mal, se equivocaron. Uno se pasó de rosca, escribió y cuando se dio cuenta ya había salido en la tapa del diario y creó un revuelo mundial", denunció el estratega cruzado.

La historia surge a raíz de una nota que explica por qué el entrenador de la UC no fue sancionado, pese a utilizar un buzo deportivo en vez de vestimenta formal en los partidos del Campeonato Nacional.

"Él puso que acá no está permitido que yo salga vestido con buzo, lo que es una barbaridad porque están todos los entrenadores están con buzo. Y dijo que había unos que no habían sido perdonados y habían sido sancionados. Lo que no entiendo es por qué lo hizo. Es un ataque personal, no un ataque deportivo. No lo acepto y veremos", bramó el DT.

"Me mostraron la regla. El cuerpo técnico y todos los jugadores deben tener ropa del club, y el único que puede no tenerla es el técnico. Por ejemplo, mi hijo Diego o el asistente o el preparador nono pueden andar de traje o de ropa particular. Tienen que estar con el equipo del club", clarificó Poyet.

Gustavo Poyet acusó de "mentira" esta publicación del diario La Tercera

Lo cierto es que la nota citada del diario La Tercera, que se puede encontrar en internet, más que una denuncia es una explicación de la razón por la que Poyet no había sido sancionado, a diferencia de otros colegas como Jaime García (Ñublense) o Roberto Sensini (Everton).

"¿Se le puede sancionar? Una equivocada interpretación del reglamento hizo creer que sí. Pero no. Jaime García de Ñublense y Roberto Sensini de Everton sí serán castigados, pero por no usar traje ni buzo del club, lo único permitido", explica La Tercera.

"Le pregunto (al periodista) por qué lo puso. ¿Mal periodismo? ¿Hacer daño? ¿Crear revuelo? ¿Mala leche?", reclama el DT de la UC, aunque a la luz de los hechos, el reporte de La Tercera zanja correctamente la interpretación reglamentaria que ampara a Poyet.

Gustavo Poyet se quedó sin traje para dirigir



En la entrevista radial, Gustavo Poyet explica por qué utiliza buzo en vez de traje formal en los partidos del Campeonato Nacional: "A mí me gusta vestir de traje en condiciones normales, cuando no llueve o cuando no hay un viaje de dos horas como el último fin de semana".

"Traje un par de trajes. Uno por si hay alguna reunión especial y otro para el fútbol, uno azul oscuro que uso siempre el mismo. No me cambio de traje o ando modelando", subrayó el ex seleccionado uruguayo.

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, se vistió de traje en la final de la Supercopa ante Colo Colo. Foto: Agencia Uno

El DT de Universidad Católica reconoció qué pasó con el traje para el fútbol. "En la final de la Supercopa, los jugadores me tiraron el coso (bote) de glucosa por la cabeza. Llevé el traje a una tintorería que me recomendaron, pero cuando me lo puse las mangas me llegaban hasta el codo", explicó.

"Comprar un traje online no te va a quedar muy bien. Pero me vas a ver mañana (miércoles) porque abrieron la semana pasada y me fui a comprar un traje. Pero lo peor es que lo otro era mentira (...). Imagino que lo habrán acomodado como hacen los periódicos, en un corner (esquina) allá abajo, que piden disculpas, no lo vio nadie", completó.