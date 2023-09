Estaban esperando el momento. Luego de la caída de Uruguay por 1-2 ante Ecuador, por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, los técnicos orientales atacaron con todo a Marcelo Bielsa, siendo un viejo conocido del fútbol chileno, como Gustavo Poyet, quien toma la batuta.

El ex técnico de Universidad Católica, actualmente en la selección de Grecia, se ha puesto a la cabeza de los críticos del rosarino, y así lo hizo saber en palabras reproducidas por el diario argentino Olé.

¿Qué dijo Gustavo Poyet contra Marcelo Bielsa?

“Si me das la alineación a mi con los que estaban citados, creo que ponía cuatro, cinco o seis de los que puso Bielsa. No le encajaba esa alineación ni a palos, no tenía chance”, parte afirmando el ex estratega de la UC.

En esa línea, Poyet reitera los dichos que tuvo previo a Eliminatorias, advirtiéndole al Loco que “van a ser las clasificatorias más fáciles de la historia, porque clasifican dos más, en ese aspecto sería una catástrofe no ir a este Mundial“.

¿Cómo le fue a Gustavo Poyet en la UC?

El uruguayo llegó a finales de febrero del 2021 a Los Cruzados, tomando el lugar de Ariel Holan, y pese a ganar la Supercopa de ese año, terminó con un rendimiento de 13 victorias, cinco empates y 13 derrotas, con un 47,32 por ciento de rendimiento.

¿Cuándo vuelve a jugar Uruguay?

El equipo de Bielsa tendrá una dura próxima doble fecha de Eliminatorias, porque el jueves 12 de octubre visitará a Colombia en Barranquilla; mientras que el martes 17 recibirá en Montevideo al líder Brasil.