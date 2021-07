Palestino cierra la puerta al regreso de Cristopher Toselli a Universidad Católica para la Copa Libertadores

Universidad Católica se alista para la muy probable partida de Marías Dituro al Celta de Vigo de La Liga, por lo que deberán jugar los octavos de final de Copa Libertadores con Sebastián Pérez y Vicente Bernedo al arco, luego de que Palestino fuera categórico en aclarar que Cristopher Toselli cumplirá su préstamo a cabalidad.

La Franja vive un complejo presente, ya que hace apenas algunos días dijo adiós a la Copa Chile tras caer con justicia ante Everton de Viña del Mar. Como si fuera poco, los Cruzados se preparan para afrontar un duro duelo ante Palmeiras por la ronda de dieciséis mejores del certamen continental.

En ese contexto, parte de la fanaticada de la precordillera comenzó a preguntar por la situación actual de Toselli con el elenco árabe, pensando en un posible retorno para jugar la Copa Libertadores.

Sin embargo, y según revelaron desde La Cisterna a Redgol, esta opción no es para nada viable, ya que significaría que por norma el portero no podría jugar el Campeonato Nacional "y él no quiere eso".

Además, en Palestino fueron firmes en recordar que el préstamo del canterano Cruzado es hasta fin de año, por lo que deberá cumplirse en su totalidad.

De esta manera, los árabes acabaron de una con las especulaciones de un eventual regreso de Toselli para el certamen continental, dejando además de manifiesto su alegría por las buenas actuaciones del cuidatubos.

Dituro está cerca de partir a España, al Celta de Vigo.

El contrato de Cristopher Toselli con Universidad Católica expiraba originalmente en diciembre de este año, pero la directiva de la franja decidió extenderlo hasta finales de 2022, para así asegurar su vuelta a casa una vez finalizada su etapa en Palestino.

Por ahora la UC deberá sacudirse las heridas de la eliminación de Copa Chile y la inminente salida de Matías Dituro para enfocarse de lleno en el trascendental desafío del próximo miércoles 14 de julio a las 18:15 horas, cuando enfrenten a Palmeiras de Brasil por los octavos de final de ida de Copa Libertadores.