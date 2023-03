El DT de Universidad Católica marcó algunos puntos positivos, pero dos que no le gustaron en el empate frente a Magallanes. Además, solicitó un poco de tiempo para ver la mejor versión de Franco di Santo. "Creo que podrá lograr no estar tan pendiente de la línea", dijo Holan.

Universidad Católica no pudo mantener la ventaja ante Magallanes. Alexander Aravena apareció tras un pase de Cristián Cuevas para definir con un remate algo englobado y vencer la resistencia del portero uruguayo Gastón Rodríguez. Pero Julián Alfaro aprovechó las dudas de Matías Dituro y convirtió una pelota en área chica en el gol del empate definitivo.

"Creo que hicimos un muy buen partido en general, con muchos aspectos muy mejorables. En ningún partido de campeonato habíamos usado esta alineación, creo que el ala izquierda funcionó muy bien. Mena de lateral, Aravena y Cimbi fueron dinámicamente alternando, en el segundo tiempo Cuevas fue mediocampista", explicó Ariel Holan, el DT del cuadro cruzado, quien prescindió del colombiano Brayan Rovira en la formación.

Por cierto, el experimentado entrenador argentino de 63 años tuvo más en su análisis. "En funcionamiento el equipo me gustó, mostró cosas interesantes que nos costó sostener. Creo que el empate fue justo, pero bueno, me quedo con buenas sensaciones y con el esfuerzo que hizo el equipo para sostener el partido desde todo punto de vista. Creo que el saldo fue positivo, aunque hay cosas para corregir", explicó el ex DT de Independiente de Avellaneda, donde su nombre volvió a sonar tras la salida de Leandro Stillitano.

Holan marca dos falencias de la UC ante Magallanes

Pero no todo le dejó buen sabor a Holan, que parece tener claro cuáles fueron los puntos negativos que tuvo la UC en el empate frente a Magallanes, cuadro que vivió el emotivo retiro de su capitán, César Cortés. "Si tengo que decir dos puntos fue que en el momento que perdimos el control del partido no lo hicimos de la mejor manera, perdimos muy fácil la pelota en ataque, pudiendo sostenerla, nos apuramos un poco, algo normal en este funcionamiento", declaró el estratego de la Franja.

"Y también nos costó sostener la presión coordinada. Nos hicimos largos, fuimos demasiado atrás y creo que mientras perdimos el control del juego no pudimos sostener la pelota con simpleza ni presionar al rival, sobre todo hasta los 60 y 65 minutos del segundo tiempo", afirmó Holan, quien de todas formas tendrá tiempo de ajustar esos aspectos en el receso que vivirá la primera división del fútbol chileno.

Holan pide paciencia con Franco di Santo

En este esquema de Universidad Católica con un solo centrodelantero, parece improbable que alguien pueda discutirle a Fernando Zampedri esa posición. Por eso mismo, Franco di Santo ha debido cargarse más cerca del costado, algo que al parecer no le sienta tan bien al mendocino, quien por ahora registra dos goles anotados en el Campeonato Nacional 2023.

Corría el minuto 76 cuando Holan reemplazó al ex Chelsea y Xolos de Tijuana de México. En su lugar, mandó al césped sintético del estadio Bicentenario de La Florida a Gonzalo Tapia. "Creo que a Franco todavía hay que ayudarlo a soltarse y que no esté tan pendiente de la línea y creo que lo podrá hacer sin ningún problema por cualquiera de las bandas, pero eso requiere un poco de tiempo", cerró Ariel Holan.