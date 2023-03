Tras retirarse del fútbol, Chester Cortés se puso emotivo y reconoció que la gran espina que se lleva clavada tras colgar los botines es no haber podido ganar más trofeos con Universidad de Chile. "Me hubiese encantado hacer mucho más y tener un rendimiento mejor, me quedo con esa espinita", reveló.

César Cortés vivió el fin de su carrera como futbolista profesional este domingo 19 de marzo recién pasado. El empate 1-1 entre Magallanes y Universidad Católica por la novena fecha del Campeonato Nacional 2023 estuvo marcado por el adiós del volante de 39 años de la actividad, quien reconoció que se va con una espina clavada gracias a Universidad de Chile.

El Estadio Bicentenario de La Florida ovacionó a Chester tras el pitazo final, y antes del partido tanto la Academia como los Cruzados, club que lo formó, le rindieron homenaje. Pese a eso, cuando el duelo llegó a su fin entregó unas emotivas palabras en las que recordó su amargo paso por el Romántico Viajero, el que confesó ser el club de sus amores.

"Me hubiese encantado ganar más títulos en el club de mis amores"

Chester Cortés cumplió el gran sueño de su vida y defendió la camiseta del Chuncho entre 2013 y 2015, aunque sus números no son los mejores. En 69 partidos disputados en tres temporadas, solo sumó ocho goles y ocho asistencias, por eso confiesa que le hubiese gustado rendir de mejor manera con la casaquilla azul.

Al ser consultado sobre momentos de dificultad en su carrera, confiesa que "hay muchos, pero fue con la U. Me hubiese encantado hacer mucho más, ganar más títulos en el club de mis amores y tener un rendimiento mejor", disparó el ahora exfutbolista a los micrófonos de TNT Sports.

"Me quedo con esa espinita, pero el fútbol tiene muchas vueltas", fue su esperanzador mensaje para cerrar. "Hice el curso de entrenador así que a veces se consiguen las cosas de otro lado", complementó.

"Me voy satisfecho, he hecho una linda carrera. Me voy contento por las muestras de cariño y voy a disfrutar con la familia. Satisfecho con lo que conseguimos. Se fue formando un grupo nuevo, se ha mejorado en muchos aspectos y lo hemos coronado con tres títulos que ha despertado al hincha oculto, un poco golpeado de estar tantos años en la B sin éxitos deportivos", añade.

"Esto ha sido espectacular, tres torneos, libertadores, sudamericana. Es para estar satisfecho, lo hemos construido entre todos", complementó. "Uno a veces no dimensiona cómo llega a ciertas personas. He recibido muchos mensajes y no he podido responder casi ninguno. Fueron 20 años de carrera, con altos y bajos, pero disfruté. Ponerse la camiseta para competir uno pone el foco en lo importante, que eran los tres puntos", agregó.

Tras eso, confieza que se va "feliz por el recorrido. Uno va recordando el primer gol con puerto Montt en La Florida. Son lindos momentos para recordar y agradecer. Me siento afortunado por le cariño y mi carrera. Solo agradecer el cariño y a mi vieja que está ahí", lanzó antes de ponerse a llorar.

"Ellas son fundamentales en mi vida (pareja e hija) y mi carera. Me han apoyado mucho. Agradecerles nomás, porque todo lo que hago es gracias a ellos. Gracias a mi mamá que por ellas soy futbolista, me acompañó a todas las canchas", agregó muy emocionado.

"Siempre le preguntan al futbolista el ídolo y es mi madre. Me acompañó a todas partes, donde he estado ha tratado que me vaya bien, que me acompañaran mis hermanas. Gracias a ella soy futbolista, me apoyó siempre en los momentos de dificultad. Es mi ídola", concluyó.