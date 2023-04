Universidad Católica afina detalles para afrontar uno de los clásicos del fútbol chileno. Este sábado 15 de abril, los cruzados recibirán a Colo Colo en el estadio Santa Laura a contar de las 15 horas. Algo de convulsión causaron las palabras de Juvenal Olmos, quien dijo en Todos Somos Técnicos que el plantel "se está echando al lomo" a Ariel Holan.

Además de conversar con RedGol para aclarar esos dichos y la interpretación que hizo en torno al tema, Juve aprovechó de apuntarle a algunos futbolistas en específico, como Ignacio Saavedra. El "8"de la UC es una pieza importante del equipo. Y prueba de eso son los ocho partidos que ha jugado en el Campeonato Nacional 2023 que tiene al equipo como líder, aunque con dos partidos más que Huachipato.

También jugó 72' en la derrota frente a Audax Italiano en la Copa Sudamericana. Y 87' en el empate frente a Deportes Colina, aunque la llave terminó en victoria para la Franja en la tanda de penales. "Yo llamaría y sentaría a Saavedra", dijo Olmos.

"Le preguntaría '¿cuánto ganas acá?'. Tanto. '¿Te gustaría jugar en Lozapenco?'. 'No pues, profe, si yo soy jugador profesional'. ¡Entonces juega como futbolista profesional!", expresó el comentarista, quien fue campeón como entrenador con la Católica en el Torneo Apertura 2002 tras vencer en la final a Rangers de Talca.

Juvenal Olmos: "No pongo a prueba la calidad de Saavedra, sí su actitud"

Juvenal Olmos también fue jugador de Universidad Católica. Allí tuvo tres ciclos y fue parte del histórico Campeonato Nacional 1987 que la UC ganó con una plantilla compuesta exclusivamente por jugadores chilenos y comandada por Ignacio Prieto.

"La pregunta es: ¿Por qué el 6 de Colina se rompió el culo, se mató corriendo y tú no lo puedes hacer?. El funcionamiento de algunos jugadores va más allá de que jueguen bien o mal al fútbol. No pongo a prueba de que Saavedra es un buen futbolista. Sí pongo a prueba que la actitud no es la que se requiere para cumplir en todo", lanzó el ex adiestrador de Newell's Old Boys de Argentina y el Veracruz de México.

El plano internacional también es un tema para el ex DT de la Roja. "Teniendo en cuenta que la Copa Libertadores 2022 te quedaste en fase de grupos. No clasificaste a la de 2023 con un plantel atómico para el fútbol chileno. En Copa Sudamericana pasó lo mismo y en la Copa Chile casi ocurre lo mismo. No hay que obnubilarse con decir que está cerca de Huachipato, no. La UC no está jugando para el campeonato de acá, esta es la tabla de salvación del proyecto, pero los jugadores que trajiste son para pelear la Copa Sudamericana", se descargó el director ejecutivo de la Corporación de Deportes de La Reina.

"Después de salir cuatro veces campeón, el equipo sensación que viene funcionando y no hace nada en las copas internacionales. En las temporadas anteriores en todas entró mal. A diferencia de Colo Colo que comenzó bien y después se desinfló. Ese fue el punto de quiebre. No me vengan con que no estamos jugando bien, no nos concentramos ni dormimos bien, no. Acá hay algo más", sentenció Juvedance, quien recibió ese apodo tras participar en un programa de baile.

Rovira y Di Santo también recibieron recados de Juvenal Olmos

Hubo otros dos futbolistas que fueron apuntados por Juvenal Olmos. Uno fue el mediocampista colombiano, quien llegó como refuerzo esta temporada proveniente de Atlético Nacional de Medellín, Brayan Rovira. Si bien el cafetalero se erigió como titular casi de inmediato, con el correr de los encuentros ha perdido ese protagonismo: suma seis duelos y 389 minutos de acción.

"¿Rovira qué te está pasando? Llegaste de afuera a jugar a la Católica, ¿qué te está pasando?", es la duda que le surge a Juvenal Olmos tras ver el desempeño del cafetalero de 26 años que fuera compañero del chileno Rodrigo Ureña en el Deportes Tolima.

Pero no sólo fue él. "Di Santo, ¿qué te está pasando? ¿Cuántos partidos y goles llevas?. Esto se cruza con el rendimiento de Fernando Zampedri, que no tienes nada que reprocharle. El tipo sigue haciendo los goles. O el cabro Aravena, que no tienes nada que reprocharle. Es un talento en bruto y se ha roto el traste. Es el ejemplo a seguir", sentenció Olmos.