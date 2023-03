Nacho Saavedra se saca presión antes de jugar con Audax por la Sudamericana: "No hay favorito"

Universidad Católica y Audax Italiano jugarán en El Tneiente de Rancagua este martes su llave de Copa Sudamericana, con la intención de vencer para meterse a la fase de grupos del torneo continental. Duelo que pilla a los cruzados punteros del torneo y a los itálicos penúltimos.

A pesar de esa evidente superioridad de la UC en la tabla, Ignacio Saavedra asegura que vislumbra un choque parejo. "Audax es un equipo que propone, va a ser un partido súper intenso. Esperamos que ambos equipos mantengamos el nivel y sea un buen partido", manifestó.

Además espera que no haya exceso de confianza en el plantel "pues la posición que tienen en el torneo no refleja el juego de ellos. Tratamos de marcar nuestros tiempos, tienen jugadores importantes como Marcelo Díaz o el Tucu Sepúlveda, pero nosotros debemos tener la pelota y controlar el partido".

Manifestó además que "no hay favoritos, Audax no es local en su cancha, pero no creo que haya favoritos. Sí llegamos con un envión anímico después de ganar el viernes en un partido complicado, pero son partidos únicos, y hay otros condicionamientos",

Saavedra señaló que "somos un equipo ofensivo y a partir de eso, debemos estar atentos para no quedar descompensados y en ese sentido ha habido una mejora y siempre estamos viendo cómo podemos mejorar eso".

Finalmente habló de lo que es su complemento con Brayan Rovira, el colombiano que llegó a reforzar al equipo. "Somos de características parecidas, pero él tiene un juego más largo y va más ofensivamente, yo organizo más desde atrás. Nos piden ser el eje para mantener la pelota y yo me meto más en la línea de tres para la salida, eso ha sido bueno. Tenemos buena afinidad", cerró.