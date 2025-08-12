Es reconocida como una comuna deportiva, pero hace varias temporadas que La Reina quiso ir más allá. Por ello, la Corporación de Deportes de la Municipalidad que comanda Juvenal Olmos dispuso de 5 kilómetros por sus principales arterias y cerró Príncipe de Gales, Carlos Ossandón, avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco o Vicente Pérez Rosales, entre otras, para lo que fue la masiva “Día de la Niñez junto a tu Mascota”.

Siendo el punto neurálgico el Parque La Reina, la jornada para peques y mascotas convocó a más de mil vecinos, junto con los peludos regalones del hogar. Una mañana que congregó a la familia reinina en pleno.

Allí, además de puntos deportivos de acondicionamiento físico, mini fútbol o mini tenis, se dispuso espacio para regalonear a las mascotas, generándose un espacio simultáneo con jornadas de adopción, desparasitación, chipeo y servicios especiales para caninos y felinos.

La Reina vivió una linda jornada familiar

Jornada familiar con presencia de Juvenal Olmos

La jornada fue abierta y gratuita. Un bello encuentro deportivo que llenó de orgullo al Alcalde de la comuna, José Manuel Palacios.

“Buscamos utilizar el espacio público para promover las buenas acciones en nuestra comuna. Le agradezco el interés a la comunidad reinina por dar vida a estos eventos familiares que nos reúnen a la familia completa, incluyendo a nuestras mascotas”, aseveró el edil.

Publicidad

Publicidad

ver también “Está alterado emocionalmente”: Juvenal Olmos identifica el problema del “villano” de la U

Otro que sacó cuentas alegres fue el mandamás de la Corporación de Deportes de La Reina, Juvenal Olmos. “La prioridad de nuestro Alcalde es que generemos espacios abiertos y masivos para la realización del deportes y siempre vemos que la actividad física reinina incluye a la familia y también a las mascotas de la casa“, señaló.

Agregó que “nos encanta reunir a tantos que creen que el deporte es beneficioso para la salud”, dijo el ex entrenador de la selección chilena.