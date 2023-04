Días difíciles vive Universidad Católica. Pese a la clasificación ante Deportes Colina en la Copa Chile, el sufrimiento con el que se pasó, pero por sobre todo el mal nivel de juego mostrado, enojó a los hinchas cruzados, lo que provocó que incluso Juan Tagle, presidente de Cruzados, saliera a exigir por Twitter que lo ocurrido el fin de semana "no les puede volver a pasar".

Y es que, pese a que los resultados no son del todo malos esta temporada, con la UC metida en la lucha por el título en el Campeonato Nacional y en carrera, con angustia, en Copa Chile, da la impresión que Ariel Holan no encuentra la vuelta de este equipo y no convence el nivel de juego.

Por lo mismo, en la previa del duelo que disputará el cuadro de la precordillera ante Colo Colo en Santa Laura, Ariel Holan decidió volver al pizarrón y cambiar de esquema, al menos en la práctica de este martes.

Holan paró un novedoso 3-4-3, distinto a la línea de cuatro que venía mostrando en la mayor parte de los partidos, salvo algunos tramos particulares. El DT argentino, consciente de las vacilaciones defensivas que venía mostrando el equipo, prefirió resguardar esa zona ubicando a tres centrales.

Esa línea de tres estaría compuesta por Gary Kagelmacher, Branco Ampuero y Alfonso Parot. Además, pese al error ante Colina, Matías Dituro mantuvo su puesto de titular en la práctica de hoy.

El once definitivo que paró fue con Matías Dituro; Gary Kagelmacher, Branco Ampuero y Alfonso Parot; Mauricio Isla, Ignacio Saavedra, Bryan González, Eugenio Mena; Alexander Aravena, Fernando Zampedri y Cristian Cuevas.

Vale recordar que la UC y Colo Colo jugarán este sábado 15 de abril a las 15 horas de Chile. El partido, que se jugará en Santa Laura, no contará con público albo en las galerías.