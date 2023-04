El ex DT de la Roja y Universidad Católica lamentó que tras la sufrida victoria ante Colina "Ariel Holan cubre a los jugadores porque sabe que si sale con la puerta abierta se le quiebra todo". Así, advierte que "mi diagnóstico es que los futbolistas se están llevando al técnico al lomo, igual como se echaron a los últimos dos entrenadores".

Universidad Católica estuvo a segundos de ser el gran papelón de la Copa Chile y literal en la última del partido ante Deportes Colina logró empatar 1-1 tras perder todo el encuentro por 1-0. Una sufrida victoria en penales le significó a Ariel Holan y sus pupilos avanzar de milagro a la siguiente ronda regional, pero no por eso se libraron de las críticas. Y Juvenal Olmos se lanzó con todo.

Los Cruzados lograron sacar adelante la tarea en el Estadio Bicentenario de La Florida y evitaron el bochorno de irse eliminados tempranamente ante un equipo de Tercera División A, del fútbol amateur. Sin embargo, no se salvaron de los dardos que les tiraron después de eso. Así, el ex DT de la Roja y de la UC acusó que le hacen la cama al técnico argentino.

"Se lo están llevan al lomo, igual como echaron a los últimos dos entrenadores"

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports se refirieron al sufrido triunfo del elenco precordillerano ante los Eléctricos, y Olmos alzó la voz. "En la conferencia de prensa está claro lo que hace el técnico, él sale a cubrir a los jugadores. Nuevamente Holan sale a cubrir a los jugadores", disparó de entrada.

Tras eso, lanza que "este plantel de la UC hace más de diez meses que se las viene tirando. Primero el campeonato de clasificar a la Copa Libertadores el año anterior, que es lo que pasó, que este se lesionó, que esté no llegó, este que sí y este que no, este año ha sido un desastre".

"Todos le caen a Holan y yo me pregunto, ¿y los futbolistas? Como un futbolista profesional no va a tener ganas de correr, de trabar, como no van a tener ganas, hambre de ganar un partido de Copa Chile. Le pasó lo mismo en la Copa Sudamericana con Audax Italiano, exactamente lo mismo", complementa.

"Desde mi punto de vista, basta de criticar a Holan. Holan lo que hace el fin de semana es cubrir a sus futbolistas porque sabe que si él sale con la puerta abierta se le quiebra absolutamente todo. Pero aquí hay futbolistas que no están corriendo muchachos. Tienen buenos sueldos, están en un lugar privilegiado, mójenla, el tetracampeonato ya pasó, no es de ustedes. Estos no pueden seguir viviendo del tetracampeonato, y vienen hace rato dándole", añadió.

Así, para cerrar lamenta que "no corren, no fijan, ¿qué le pasa al volante de contención de la UC? ¿Se le olvidó que en esa posición hay que quitar y meter la suela? ¿Qué pasa? O sea, todos se están juntando como en puntillas".

"Cada uno de nosotros es libre de hacer su diagnóstico y su análisis, para mí el diagnóstico de la UC en este momento es que los futbolistas se están llevando al técnico al lomo, igual como se echaron a los últimos dos entrenadores", concluyó.