Tras la vergonzosa provocación que protagonizó el juez de línea Alejandro Molina contra Cristóbal Campos en el choque entre Universidad de Chile y O'Higgins, el histórico Juvenal Olmos quedó indignado. El ex DT de la Roja le exigió a Roberto Tobar que le caigan las penas del infierno al inmaduro réferi nacional.

El fútbol chileno quedó muy avergonzado recientemente gracias al juez de línea Alejandro Molina. Al inexperto réferi le tocó ver acción en la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023 para ser ayudante de Fernando Véjar en el duelo entre O'Higgins y Universidad de Chile, y se robó las miradas tras provocar a Cristóbal Campos. Algo que indignó a los fanáticos del balompié criollo, pero que hizo enfurecer a Juvenal Olmos.

Y es que el ex director técnico de Universidad Católica y la selección chilena es voz autorizada para hablar del balompié criollo, por lo que no dudó en referirse en duros términos a Molina tras su infantil decisión de buscar sacar al arquero azul del partido diciéndole, en varias oportunidades y sin ningún tipo de vergüenza o autocrítica, que en la U "son pésimos". En buen chileno, las patitas... ¿Cómo no se iba a indignar Juvenal?

"Roberto Tobar tiene que suspender a este tipo Molina"

Campos se ganó una tarjeta amarilla de parte del árbitro central, Fernando Véjar, tras correr hasta la mitad de cancha a reclamarle una jugada, y hasta ahí todo bien. Sin embargo, al señor Molina se le cruzaron los cables y encontró que era una estupenda decisión ponerse a palabrear al cuidatubos azul, a quien además no logró sacar del foco, y arruinó todo.

Por eso mismo es que Olmos aprovechó su espacio como comentarista deportivo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports para lanzarse con todo en contra de Molina, para quien desde ya exige que le caigan las penas del infierno.

Siempre fiel a su estilo, el actual concejal de La Reina no duda ni un segundo y de entrada deja en claro que "Roberto Tobar tiene que suspender al asistente".

"Esto no puede ocurrir, este tipo se tiene que ir suspendido porque no es aceptable", complementó Juvenal en la señal deportiva con un tono bastante molesto, lo que dejó en claro que no le causa ninguna gracia el papelón del colegiado.

Las imágenes de seguro hacen que el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, se preocupe mucho ya que afecta directamente a sus intenciones de mejorar el trabajo referil en nuestro fútbol, donde el último tiempo varios destacan más por polémicas que por su desempeño intentando impartir justicia. Sin embargo, desde la comisión no han dado ningún tipo de comunicación oficial al respecto y se espera que pronto se conozca el castigo para Alejandro Molina.