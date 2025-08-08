La Reina es reconocida como una comuna deportiva… pero con sus mascotas. Por ello, la Corporación de Deportes de la Municipalidad, que encabeza Juvenal Olmos, dispuso una corrida de 5 kilómetros por sus principales arterias.

Se cerró Príncipe de Gales, Carlos Ossandón, avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco o Vicente Pérez Rosales, entre otras, para lo que será el “Día de la Niñez con tu Mascota” el próximo domingo 10 de agosto desde las 9 horas, iniciando en el Parque La Reina.

Será la oportunidad idónea para celebrar el Día del Niño, en un espacio netamente familiar. Es que además de activaciones deportivas, mini fútbol y tenis y la citada corrida, se dispuso regaloneo a las mascotas.

Se generó un espacio simultáneo para los peluditos donde habrá jornadas de adopción, desparasitación, chipeo y servicios especiales para caninos y felinos.

La familia de La Reina se congregará este domingo

Una actividad para toda la familia

El encuentro es abierto y gratuito. Una instancia que llena de orgullo al Alcalde de la comuna, José Manuel Palacios. “Es una maravillosa mezcla de hermosos mundos como el deporte y el animalismo y la celebración del Día del Niño, nos da el ambiente propicio para hacer una fiesta de la actividad física. Sabemos del interés a la comunidad reinina por dar vida a estos eventos que nos reúnen a la familia completa, incluyendo a perros y gatos”, asevera el edil.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea se enmarcan las palabras de Juvenal Olmos. El mandamás de la Corporación de Deportes de La Reina valora el interés en estas iniciativas.

Juvenal estará en la linda actividad comunal

“Por instrucción de nuestro alcalde venimos propiciando espacios como Calles Abiertas para la realización del deportes. Siempre vemos que la actividad física reinina incluye a la familia y también a las mascotas de la casa, a las que se suele excluir en estos eventos, siendo que ellos son parte de nuestro núcleo íntimo y la alegría del hogar”, dijo el ex entrenador de la selección chilena.

Publicidad

Publicidad

ver también Gabriela Dallagnol inspira a 40 mujeres a correr su primera media maratón

Una instancia lúdica y deportiva donde la familia reinina dirá presente para mezclar la pasión por el deporte y la tenencia responsable e inclusiva con el Día del Niño como motivo de encuentro, donde el gran ganador nuevamente será el deporte masivo y en espacios públicos.