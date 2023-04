Campeón nacional con la UC el 84: "La Católica no tiene vuelta, hay 10 jugadores de 35 años"

Universidad Católica salió airosa de una llave que parecía muy fácil. Pero fue todo lo contrario. Un postrero y discutido gol de Fernando Zampedri puso la igualdad 1-1 entre los cruzados y Deportes Colina. En la tanda de penales, el equipo adiestrado por Ariel Holan accedió a la ronda siguiente contra un equipo que milita tres categorías más abajo.

Por cierto, en el entorno de la Franja se instaló un tema sobre la mesa. Fue a raíz de una declaración de Juvenal Olmos, quien dijo en Todos Somos Técnicos que el plantel le está haciendo la cama al entrenador argentino. El tema no tiene cara de parar. Al menos no todavía.

Jorge Aravena le puso un desafío al ex seleccionador de la Roja y lo invitó a revelar quiénes son los futbolistas implicados en la "cama", como se le dice en la jerga futbolística a una plantilla que no sólo no entrega el máximo. También va para atrás. En RedGol quisimos recopilar más opiniones al respecto.

Por esa razón, nuestro Paulo Flores conversó con Óscar Lihn, defensor que jugó nueve partidos en el equipo de la UC que fue campeón nacional en 1984. "Hace tiempo vienen diciendo que Holan no tiene buena relación con algunos jugadores. Yo no sé, pero los jugadores quieren ganar cuando entran a la cancha. Son muy leales, a pesar de todo lo que digan", afirmó.

Óscar Lihn: "El plantel de la Católica está mal armado, quiere jugar a un ritmo que no puede"

Los argumentos de Lihn tienen que ver con la conformación de la plantilla que Ariel Holan tiene a su disposición. "La Católica no tiene vuelta porque tiene 10 jugadores de 35 años, si eso no se ha visto en ninguna parte del mundo", expresó el otrora zaguero en alusión a varios futbolistas experimentados, aunque en realidad son ocho los que tienen más de 34.

Nicolás Peranic, Matías Dituro, Fernando Zampedri, Mauricio Isla, Eugenio Mena, Franco di Santo, Guillermo Burdisso y Gary Kagelmacher. "Lo armaron mal la hueá no más. Quieren jugar a un ritmo que no pueden. Y es así", dijo también el ex zaguero de los precordilleranos.

"A Católica todos le saben jugar. Si el arquero de Colina era más guatón que yo pues", lanzó también Óscar Lihn en referencia a Julio Bórquez, el portero de los Eléctricos que fue figura en el césped sintético del estadio Bicentenario Municipal de La Florida.