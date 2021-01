Dituro revela la verdad de la supuesta pelea con el Coto Sierra: “En ningún momento tuve una discusión con el técnico de Palestino"

Universidad Católica sufrió una dura caída el lunes ante Palestino en San Carlos de Apoquindo, donde un penal de último minuto le dio el triunfo a los Árabes, generando que la UC perdiera ventaja en la cima respecto de su más cercano perseguidor en la tabla, Unión La Calera.

Como era de esperarse, los ánimos en la precordillera estaban al borde del estallido, y además de la reacción de Alfonso Parot captada por las cámaras de TNT Sports, el portero cruzado Matías Dituro también se vio envuelto en una polémica.

Corría el minuto 45+9 del primer tiempo cuando Marcelino Núñez marcó la igualdad momentánea para la UC, dejando las cosas 1-1 en San Carlos y provocando la desatada celebración de algunos miembros del plantel local, entre ellos Dituro.

Tras aquello hubo un álgido cruce de palabras entre el guardametas de la franja y -supuestamente- José Luis Sierra, pero este miércoles fue el propio Dituro quien salió a despejar rumores y a contar su verdad en conferencia de prensa:

“En ningún momento tuve una discusión con el técnico de Palestino, el Coto Sierra. A mí, durante todo el primer tiempo, me han dicho cosas desde la banca de Palestino y cuando nosotros convertimos el gol, lo grité con mucha euforia como siempre y quizás lo hice hacia la banca de ellos, por todo lo que me venían diciendo en el primer tiempo”, relató el trasandino.





Matías Dituro añadió: “Si eso molestó (la celebración del gol), pido disculpas, pero no avala que un miembro del cuerpo técnico del Coto me insulte. No fue ni el Coto ni Marcelo Peña, con quien tengo una muy buena relación. Ahí se desatan los gestos que empiezo a hacer hacia el banco para esa persona, no fueron para el Coto ni ningún jugador”.

Eduardo Lalo Azargado, preparador de arqueros de Palestino, habría sido quien insultó a Dituro tratándolo de "muerto de hambre".

Por último, el cuidatubos argentino confirmó las versiones que hablaban de que Palestino tomó contacto con él para disculparse por los insultos, sin embargo, el cruzado explicó que no quedó conforme.

“Me llamó Marcelo Peña, porque tengo una muy buena relación con él. Me llamó para pedirme disculpas de parte de su entrenador por los gestos que me habían hecho, pero la persona que tenía que llamarme por los insultos que me hizo, realmente no lo hizo”, cerró.