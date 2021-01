Matías Dituro respalda el polémico mensaje de Luciano Aued: “Ustedes saben a quiénes va dirigido. Nos sentimos perjudicados”

Pasan los días y en Universidad Católica no se olvidan de la expulsión de Carlos Salomón y el penal cobrado por el VAR en el último minuto de partido, que significó la derrota ante Palestino y encendió la lucha por el título del Campeonato Nacional.

Esos cobros arbitrales provocaron que Luciano Aued publicase un polémico mensaje por redes sociales, y que en rueda de prensa de este miércoles el portero Matías Dituro saliera a respaldar y expresar que “nos sentimos perjudicados”.

“Creo que ustedes saben a quiénes va dirigido. Esa pregunta tienen que hacérsela a Luciano. Nosotros nos sentimos perjudicados como plantel. Sentimos que hay una diferencia de criterio en jugadas muy similares y hemos sido perjudicados. Todos sentimos esa sensación”, señaló.

"Hemos sufrido muchas bajas y con tantos partidos seguidos, hemos tenido que acudir a los chicos que han aguantado muy bien y están haciendo un gran trabajo. Se siente ese cansancio, pero por suerte estas semanas los partido serán cada cinco o seis días y el equipo tendrá más recuperación para llegar a los partidos. Somos el equipo que jugó más partidos en el año y sufrimos muchas lesiones en un periodo muy corto de tiempo. Se siente, pero nos quedan cuatro partidos muy importantes y los vamos a afrontar de la mejor manera”, agregó.





Partido ante O’Higgins

Pero eso no fue lo único que abordó el arquero Cruzado, ya que quiso dejar atrás la polémica y se refirió al compromiso ante el Capo de Provincia, encuentro que está programado para este sábado 30 de enero y que es vital para seguir en el liderato del torneo.

“No sentimos presión, sabemos que los torneos se definen en las últimas fechas y depende de nosotros, somos líderes por una diferencia y tenemos que jugar con nuestro perseguidor en casa. Estamos tranquilos”, mencionó.

El guardameta Cruzado afirma que lucharán hasta la última fecha el tricampeonato. (FOTO: Agencia Uno)

“Será un partido difícil. O'Higgins con el cambio de entrenador ha levantado su rendimiento y están una posición expectante en zona la clasificación a copas. Será un partido muy duro, como los serán todos. Tenemos que trabajar y recuperar de la mejor manera para llegar frescos”, complementó.

Finalmente, al ser consultado si han conversado internamente sobre la baja de rendimiento que ha tenido el equipo en las últimas jornadas, expresó que "hemos hecho autocrítica puertas adentro”.



“Sabemos que no estamos jugando nuestro mejor fútbol y que nos está costando. Hay decisiones que no son parejas, que no tienen el mismo criterio y quizás nos está desenfocando. Necesitamos dar vuelta la página y hacer un gran partido ante O'Higgins para conseguir los tres puntos”, sentenció.