Un partido crucial para ambos elencos es el que protagonizarán Deportes Antofagasta y Universidad Católica por la última fecha del Campeonato Nacional. El equipo de Ariel Holan busca salvar el año con una clasificación a torneos internacionales, mientras que los Pumas tienen su última opción de salvar el descenso.

¿Cuándo juegan Antofagasta vs U. Católica?

Universidad Católica visitará a Antofagasta este domingo 6 de noviembre a las 16:00 horas de Chile en el Estadio Calvo y Bascuñán con el arbitraje de Piero Maza.

Televisión: ¿En qué canal dan en vivo el partido?

El encuentro será transmitido a través de TNT Sports 3, en uno de los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 3

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (HD)

Hay que recordar que al mismo tiempo se estarán jugando tres partidos más en la lucha por el descenso y copas internacionales: Ñublense vs Colo Colo (TNT Sports 2 y TNT Sports HD), Coquimbo Unido vs Curicó Unido (TVN y TNT películas) y Audax Italiano vs Deportes La Serena (CNN Chile).

¿En dónde ver por streaming en vivo el Campeonato Nacional?

El partido de Católica vs Antofagasta y todos los duelos de esta última fecha del Torneo Nacional se podrán ver de forma online en vivo en Estadio TNT Sports.

¿Cómo llegan ambos equipos en el Campeonato Nacional?

Los Cruzados están sextos en el Torneo Nacional con 42 puntos y aún no logran asegurar su paso a torneo internaciones, debido a que apenas han ganado un partido de sus últimos cinco encuentros en el campeonato.

De todas maneras, el cuadro de la precordillera se asegurará el paso a la Copa Sudamericana del próximo año si gana su encuentro, pero si empata o pierde deberá esperar el resultado de otros rivales, que de ganar sobrepasarían a Católica.

Por su parte, el equipo de Javier Torrente llega a esta fecha penúltimo con 26 unidades, en zona directa de descenso. Por lo tanto, una derrota haría que los nortinos desciendan automáticamente.

En caso de empatar deberán esperar que La Serena pierda para salvarse del descenso, mientras que si los Pumas ganan necesitarán que los Papayeros (que suman 27 unidades) empaten o pierdan.

Igualmente aún falta resolver qué ocurrirá con la apelación de Antofagasta a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que definirá si le dará los puntos a Palestino o si el partido se juega. Aunque, increíblemente dicha resolución saldría recién la próxima semana cuando el campeonato ya esté terminado.

Revisa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional: