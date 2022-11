El Campeonato Nacional 2022 vive este fin de semana su última fecha, donde todas las miradas estarán puestas en lo que suceda con la definición por el descenso. Entre Deportes La Serena, Deportes Antofagasta y Coquimbo Unido saldrán los dos que perderán la categoría en la jornada 30, e Ignacio González elige creer en que serán los antofagastinos quienes se salvarán, aunque no la tienen nada de fácil.

Nacho conversó en exclusiva con Paulo Flores y RedGol en la antesala del cruciar encuentro que tienen los Pumas para salvarse, en el que hay pros y contras. ¿Pro? Cierran jugando de local en el Estadio Calvo y Bascuñán, ¿contras? reciben a la Universidad Católica, que lucha por mantenerse en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, y no dependen únicamente de ellos mismos.

"Sí se pueden dejar los puntos acá con nuestra gente"

Así, el experimentado cuidatubos de 32 años formado en Colo Colo es consultado sobre si confían en la posibilidad de vencer a la UC. "Sí claro, sabemos que está difícil pero tenemos un partido de local. Ya les hemos ganado acá, ellos juegan muy bien, pero sí se pueden dejar los puntos acá con nuestra gente, en una cancha que es complicada", detalla.

Sin embargo, también es consciente de que "también hay que esperar que se nos den un par de resultados. La semana pasada no se nos dieron, pero en la anterior sí se nos habían dado, entonces esto está muy dinámico y puede pasar cualquier cosa, pero confiamos en poder cerrar el año con un triunfo acá en nuestra casa".

Los Papayeros y los Piratas también se jugarán sus cartas para no perder la categoría, ante Audax Italiano y Curicó Unido respectivamente -dos equipos que pelean en la zona alta de la tabla- y Nacho González también comienza a palpitar esos duelos, que se jugarán en simultáneo.

"Todos los partidos de definición en la parte baja de la tabla van a estar súper difíciles para todos los que estamos ahí. Yo creo que una cosa muy positiva que tenemos nosotros es que vamos a jugar en nuestra cancha con nuestra gente y eso también es un envión anímico grande para poder dejar los puntos en casa, nos tenemos que preocupar de nosotros y ese es el objetivo principal, pero también los rivales tienen partidos bien difíciles", complementa.

"Lamentablemente en el escenario que estamos ahora no dependemos de nosotros, pero confiamos en que se nos van a dar las cosas para poder salvarnos", añade el ex Everton y Palestino.

Finalmente, sobre la polémica derrota por walkover ante Palestino, González cuenta que "es algo de lo que no tenemos mucha información, sabemos que el club apeló ante la Segunda Sala después de que la primera sentencia que no fue favorable para nosotros, pero también estamos expectantes de que eso pueda ser favorable para nosotros porque jugar otro partido de local también sería muy importante para nosotros".

"Es super gratificante sonar en equipos grandes"

Nacho González no solo habla de la importante definición que tiene Deportes Antofagasta para salvarse del descenso, sino que también se toma un tiempo para referirse a lo que ha sido el supuesto interés de Colo Colo en ficharlo, y destapa que en Colombia también quieren contar con sus servicios.

"Desde que yo salí de Colo Colo ha sido una vuelta larga, para mí es super gratificante estar sonando en equipos grandes porque eso quiere decir que he hecho las cosas bien, y no solamente en mi estadía en Antofagasta sino que en los otros equipos donde he estado también he dado de que hablar, entonces para mí es super gratificante", apunta de entrada.

Después, detalla que "no es mucho de mi estilo referirme mientras estoy aquí en Antofagasta, con todo el respeto que le tengo a la institución, a otros equipos que me quieren. Por eso no hablo mucho de otros posibles traspasos que puedan venir después por más que termine contrato".

"Pero es muy gratificante que clubes grandes, y no solo en Chile porque hay uno de Colombia también, esté interesado en mí, obviamente eso es un premio a todo el trabajo que se ha hecho durante años y al profesionalismo", cerró.