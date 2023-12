La pandemia fue un antes y un después en muchos aspectos en Chile. Y uno positivo fue el cambio en 180° en lo que se convirtió la cartelera de conciertos. Esto porque si hace un tiempo ya el país se posicionaba fuerte como un destino de los grandes artistas, este 2023 fue toda una realidad.

Los mejores cantantes y bandas aterrizaron en Santiago, de la talla de Bruno Mars, Roger Waters, Christina Aguilera o hasta el fenómeno del K-Pop con grupos como Ateez.

Y RedCarpet por primera vez representó a RedGol en los mejores shows de música del país este año tras varios dedicándose al futbol, pero hoy cada vez más al entretenimiento. Por lo mismo nos animamos a entregar nuestro propio ranking con los conciertos que más la rompieron este 2023 en Chile. Lo mejor de lo mejor y ojo que hay un inesperado bonus track al final.

10. Gloria Trevi

La diva de México, Gloria Trevi se presentó en el Movistar Arena el 17 de marzo y fue todo un espectáculo. Los cambios de vestuario, la puesta en escena y su vozarrón fue de los mejores shows femeninos del año.

“Cerró el espectáculo cantando “Mañana”, más de dos horas de show que dejó al público sorprendido por el nivel de concierto y ratificando qué es la cantante de pop mexicano más importante de los últimos tiempos”.

9. Romeo Santos

Nueve. Sí, nueve conciertos realizó Romeo Santos en dos semanas, llenando prácticamente todas las noches el Movistar Arena del Parque O’Higgins.

El gran referente de la bachata tuvo su reencuentro con el público chileno en modo rey y fue el artista urbano que más ruido hizo este 2023 después de Karol G en Viña del Mar.

“Se dio un momento más íntimo y desde el suelo salió un trono, donde Romeo se sentó para pedirle al público que le pidieran canciones, pero de las más antiguas. Fue así como iba cantando pedazos de las canciones que el público le iba pidiendo, entre ellas las clásicas de Aventura”.

8. Jackson Wang

El K-Pop no podía estar ausente en un año de consolidación del género y uno que realmente estuvo épico fue el de Jackson Wang. El originario de Hong Kong desbordó literalmente el escenario del Parque O’Higgins ante una multitud que incluso detuvo varias veces el show ante la algarabía.

“Todo parecía indicar que finalmente el show estaba terminado. Pero luego de lanzar poleras al público y subir a más personas al escenario el cantante no quiso retirarse y continúo haciendo saltar al Movistar Arena (…) Luego de convertir el concierto en una fiesta y con una última despedida el cantante prometió volver en una segunda ocasión al país”.

7. Alicia Keys

Una reina del pop y con una calidad vocal única, Alicia Keys fue de las que protagonizó los mejores shows del primer semestre.

Humildad pese a lo enorme de la artista, la estadounidense cautivó al público y hasta se dio el lujo de invitar a cantar a la chilena Ana Tijoux.

“Ver en vivo a Alicia Keys es una experiencia única. La compositora, artista, cantautora, actriz, activista, desarrolló un prodigioso espectáculo junto a su talentosa banda…”.

6. Paramore

Esperado por años, y con fans que agotaron rápidamente las entradas, Paramore tuvo su regreso tras 10 años al Movistar Arena en una noche que se volvió tendencia.

Y es que además de la calidad sabida de la banda de rock alternativo, la personalidad de Hayley Williams fue todo un show para los miles de fans que disfrutaron las dos horas de concierto.

Tras ser confirmada Paramore para ir a Lolla Brasil pero no a Chile, quienes fueron al show se sentirán más que afortunados de verlos en vivo.

“Uno de los momentos épicos del show fue cuando Hayley pidió a sus fans quedarse totalmente quietos para interpretar “C’est Comme Ça”, esto debido a la efuria que desataba problemas de salud en quienes estaban cerca del escenario… Pero las novedades no se quedaron ahí, porque Williams sorprendió a todos cuando comenzaron a sonar los acordes de “The Only Exception”, tema que la cantante no interpretaba hace varios años, debido a que está inspirado en su fallida relación amorosa con Chad Gilbert.

5. Alter Bridge

El Caupolicán no podía faltar en este ranking. Y es que lo íntimo de los conciertos en San Diego dan una mística diferente que supo aprovechar Alter Bridge.

Tras 20 años de carrera, era la primera vez que la banda se presentaba en Chile de manera conjunta (habían venido por separado en distintos proyectos) con un público fiel que hizo de todo por llegar con una entrada al concierto el 13 de noviembre.

“Myles Kennedy sin duda es uno de los mejores frontman actuales de la escena rockera, su carisma y manejo con el público provocó momentos imborrables para los presentes en el show (…) Tuvieron que pasar casi 20 años para disfrutar en vivo a Alter Bridge, sin embargo, el propio Myles prometió un regreso a nuestras tierras, incluso para grabar un DVD, sin antes destacar a la fanaticada nacional como la mejor del mundo y estar más de 5 minutos post termino del show despidiéndose de la gente y agradeciendo la compañía”.

4. Red Hot Chilli Peppers

Cualquier descripción del talento de los Red Hot está de más. Los estadounidenses volvieron a Chile para cantar todos sus éxitos en dos noches a recinto lleno.

Un setlist dividido en ambas jornadas fue lo único que podría pesarle para no estar más adelante, y es que el concierto fue perfecto y lleno de hits que lo alzaron como el mejor show de rock convencional en el año.

“El concierto comenzó puntualmente a las 21:00 horas, y desde el primer acorde, los Red Hot Chili Peppers dejaron claro por qué son considerados una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Con una intro en donde la banda se lució, seguido de Can’t Stop, Scar Tissue y Snow la energía desbordante encendió la noche, y la multitud respondió con entusiasmo, coreando cada palabra y moviéndose al ritmo frenético de la música”.

3. Post Malone

La gran sorpresa del segundo semestre y merecedor del top 3 es Post Malone. El rapero tuvo un show de primer nivel, con temazos que se escuchaban mucho mejor en vivo que en cualquier canción grabada.

El carisma de Posty, que llegó con polera de la selección chilena dejándosela varios pasajes del concierto, solo para sacársela por 5 minutos para luego ponerse la de Colo Colo que le lanzó un fanático.

Haciendo patria completamente en el Bicentenario de La Florida con una presentación 10/10, Post Malone fue de los mejores shows en vivo en el año y miles pudieron disfrutar y lo entenderán.

“Espectáculo increíble el que dio Posty en el escenario y que varios se arrepentirán de no haber vivido. El estadounidense llegó con un repertorio mucho más completo que cuando visitó Lollapalooza en 2018 y con varios temazos que lo pusieron como uno de los grandes shows anglos de este año en nuestro país”.

2. Los Bunkers

La música chilena no podía estar ausente en el ranking y quienes marcaron el primer semestre fueron Los Bunkers en su esperado regreso. Presentaciones en Concepción y Viña del Mar acercaron a los artistas a buena parte del país, pero nada comparado a lo que se vivió en Santa Laura.

En el inicio de la gira Ven Aquí, el recinto de Independencia estuvo lleno ambas jornadas. La primera fue un éxtasis de emociones donde el rock, pop y hasta folklore calentaron una fría noche de marzo.

“A un Santa Laura repleto con casi 30 mil personas y una noche mágica que no tuvo inconvenientes, los miles de asistentes cantaron, gritaron y recordaron otra época cuando a eso de las 21:00 horas se subieron al escenario para dar casi 3 horas completas de show (…) Las voces, los instrumentos y todo el sonido fue épico; como si Álvaro y Gonzalo López, Mauricio y Francisco Durán y Mauricio Basualto nunca hubieran dejado de tocar”.

1. Ghost

El mundo metalero merece un premio y ese fue Ghost. Es claro que las tocatas y los conciertos del género han crecido una enormidad en Chile. Y cómo no, si tienen a los fanáticos más fieles al vivir dentro del rock y el heavy metal todo el año.

Prueba de ello fue el show que se mandó la banda sueca liderada por Tobías Forge, donde el espectáculo fue más allá de solo la música sino con una narrativa completa que tuvo al Movistar Arena repleto de principio a fin.

Los distintos exponentes del rock o el metal cada vez vienen más a Chile en escenarios más grandes. Prueba de ellos son festivales como el Knotfest o The Metal Fest. Un estilo de música agrupado en decenas de bandas y que Ghost representó de la mejor manera posible para ser el mejor show del año en tierras chilenas.

“Pero su cuarta presencia en tierras nacionales marcó una consagración absoluta: ante un Movistar Arena totalmente repleto, el Cardinal Copia (Papa Emeritus IV) y los Nameless Ghouls presentaron un espectáculo consagratorio de punta a cabo, digno de una banda de grandes ligas, algo en lo que han convertido. Teatralidad, simpatía, carisma y, sobre todo, un arrollador sonido hicieron vibran a 15 mil personas totalmente entregadas a su ritual”.

Bonus Track: Taylor Swift

No, no nos volvimos locos. Está claro que Taylor Swift rompió los corazones de miles al anunciar shows en México, Argentina y Brasil, pero no en Chile.

Las chilenas han demostrado ser parte importante de la fanaticada de la artista del año, y por lo mismo cientos de fans cruzaron la cordillera para estar en el Monumental de River Plate y hasta otros más aventurados, a Brasil.

¿Por qué está en este ranking? Porque dos periodistas de RedCarpet asistimos el 11 de noviembre a la cancha de River a ser testigos del mejor concierto del año y quizás personalmente de la vida como lo es el The Eras Tour.

La locura que causa Taylor hizo que muchas y muchos chilenos estuvieran en uno de los conciertos en Sudamérica, en un evento mundial y con una presentación perfecta que ya ha trascendido enormemente.

¿Había que ser swiftie para notar la calidad del concierto? Por supuesto que no, pero si alguna alma llegó hasta el escenario gigante de TS no siendo swiftie, salió del Monumental de River siéndolo.

Este fue lejos el mejor concierto de la temporada en el continente y como RedCarpet estuvimos ahí para presenciarlo y aunque no pudimos incluirlo en el ranking porque nos traicionó al no venir a Chile, sí alcanzó como bonus al estar presentes en Buenos Aires.

*Nota: Dejamos fuera los festivales como Viña 2023, Lollapalooza o Fauna al ser otro tipo de evento. Por lo que no fueron considerados shows como el de Rosalía, Christina Aguilera o Karol G. El ranking está retratado en las experiencias y opiniones de todos los periodistas de RedGol que cubrieron conciertos este año. Además de incluir la mayoría de los géneros musicales.