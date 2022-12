Este domingo se vivió la primera edición en Chile del festival de metal Knotfest, cuyo escenario fue el Estadio Monumental y dónde más de 50.000 personas pudieron ver a grandes bandas como Pantera, Judas Priest y Slipknot, entre otros.

El festival no estuvo lejos de polémicas tras los problemas que se presentaron con el atraso en la apertura de puertas, las largas filas de ingreso que alcanzaron las 3 horas y las posteriores bajas de dos bandas nacionales de la programación, sin embargo, todo eso fue apaciguado mientras se desarrollaba la jornada.

Knotfest Chile: ¡El Metal más vivo que nunca!

Todo parecía indicar que la jornada estaría marcada por las altas temperaturas, ya que se esperaba 35° grados para la Región Metropolitana, no obstante, los asistentes fieles al estilo metalero aguantaron con gran resistencia la temperatura y se dedicaron a disfrutar a la primera banda que hizo su ingreso al Knot Stage.

Vended fueron los encargados de abrir los fuegos, la banda que tiene entre sus integrantes a Griffin Taylor, hijo de Corey y a Simon Crahan, hijo de Shawn “Clown” Crahan de Slipknot despertó al público con un intenso show que duro cerca de 40 minutos y que fue bien recibido por los asistentes

Posteriormente sería el turno de Tenemos Explosivos en el Circus Stage, finalmente la única banda nacional que se haría presente y que logró despertar interés en los valientes asistentes que capeaban el calor como podían.

Tras otros 40 minutos de música se vendría una de las primeras sorpresas,minutos antes de lo programado Sepultura saldría al escenario con un estilo impecable donde revivirían sus grandes clásicos. Derrick Green interactuó de gran manera con el público presente y cerraría su impecable show con un ¡Viva Chile!

Luego de Sepultura,vendría el turno de Trivium y Bring Me the Horizon, bandas que tuvieron el apoyo de las generaciones más jóvenes y donde en el primer caso tuvo a Matt Heafy llevándose todos los flashes al salir con una camiseta de la selección chilena y en el segundo a Oliver Sykes recorriendo gran parte de la zona cercana al público, repartiendo abrazos para todo quien tuviera cerca.

A las 17:45 sería el turno de Mr Bungle, la superbanda liderada por Mike Patton, cuyos integrantes son Scott Ian, Trey Spruance, Trevor Dunn y Dave Lombardo tuvo una gran química con el público, nuevamente el líder de Faith No More demostró su “chilenidad” al salir con la camiseta del “Chupete” Suazo en Sudáfrica 2010.

Gran espectáculo con un ritmo avasallador yque terminó cerrando con un cover de Territory de Sepultura con el mismísimo Derrick Green.

Una hora después sería el turno de Pantera. La banda liderada por Phil Anselmo era una de las grandes bandas del festival, ya que marcaba su regreso luego de 19 años de inactividad. Con un Anselmo potente la gente cantó, gritó y “mosheó” de gran manera clásicos como “Walk” y "Cowboys From Hell" y aplaudió los homenajes a Dimebag Darrell y Vinnie Paul, no obstante, el gran ausente de esta reunión que contó con Zakk Wylde en guitarra y a Charlie Benante en la batería, fue su otro miembro original, Rex Brown no estuvo por problemas de salud.

Siendo las 20:26 horas sería el turno de Judas Priest, la banda británica encabezada por Rob Halford demostró toda la calidad que da más de 50 años de carrera, montado en su “chopera” cerró su presentación con un impecable sonido y dos grandes hits, Breaking the Law y Living After Midnight, sin duda los más cantados por la fanaticada.

Finalmente sería el turno de Slipknot, siendo las 22 horas de Chile el Knot Stage se llevaría toda la atención al ver como Corey Taylor y compañía cerrarían una larga e inolvidable jornada de metal. Tercera oportunidad en que los enmascarados se presentan en nuestro país y de qué manera lo hicieron, grandes hits que el público disfrutó de principio a fin y donde las canciones más gritadas fueron “Wait and Bleed”, “Before I Forget” y “Psychosocial”, entre otras.

Corey Taylor demostró su gran carisma interactuando en un español forzado con los asistentes, además de prometer un regreso a estas latitudes, retorno que sin duda los miles de presentes desde ya esperan.

Galeria Knotfest Chile 2022: