Paramore se presentó en el mismo escenario que visitaron hace diez años en territorio nacional: el Movistar Arena. Esta vez el recinto revivió la efervecencia del público chileno ante el talento de la banda estadounidense que presenta su álbum "This is Way". Los encargados de abrir el show como teloneros fue la banda nacional “Temple Agents” y posteriormente la cantante neoyorkina "Elke", quien además es novia del baterista Zac Farro.

Con un repertorio clásico y presentando su nuevo disco Paramore dejó en llamas al público chileno

Con casi dos horas de concierto, Paramore encendió el recinto del Parque O´Higgins cantando "You First"la cual fue coreada por todos los asistentes, desatando la locura total de los fans al ver aparecer a Hayley Williams.

Inmediatamente despúes de la abertura del show, Williams se detuvo y comenzó a ayudar a las personas que se desmayaban en las primeras filas del sector de cancha. La cantante se mostró preocupada en todo momento de los asistentes.

Esto hizo que estuviera casi diez minutos detenido el show en esta primera instancia, para luego retomar con “Playing god” y “Decode” tema clásico de la banda que realizó la musicalización de dos de las películas de la saga "Crepúsculo".

Uno de los momentos épicos del show fue cuando Hayley pidió a sus fans quedarse totalmente quietos para interpretar "C’est Comme Ça", esto debido a la efuria que desataba problemas de salud en quienes estaban cerca del escenario. El original petiorio se respetó fielmente por cada uno de los asistentes, generando un ambiente especial en el show.

Pero las novedades no se quedaron ahí, porque Williams sorprendió a todos cuando comenzaron a sonar los acordes de "The Only Exception", tema que la cantante no interpretaba hace varios años, debido a que está inspirado en su fallida relación amorosa con Chad Gilbert su ex esposo, con quien estuvo casi una década.

Los temas clásicos no faltaron, la banda interpretó "That's What You Get", "Decode", "The Only Exception", "Hard Times", "Ain't It Fun" y cerró el show con una de las canciones más esperadas "Misery Business", momento en que la vocalista subió al escenario a dos jovenes quienes fueron los encargados de sellar el tema junto a la euforia del público.

Finalemente el show se terminó con el tema que lleva el nombre del nuevo disco: "This is Way", a eso de las 23:20 de la noche las luces se apagaron y los fans se retiraron satisfechos por el show presentado por Paramore.

Así se vivió el show de Paramore en Chile: