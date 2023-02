No se escuchará The Only Exception en Chile: ¿Por qué Paramore ya no toca esa canción?

Paramore retorna a Chile luego de años desde su debut en el país en 2008, la banda liderada por Hayley Williams tiene un concierto agendado a principios de marzo en el Movistar Arena en dónde hará cantar a los fanáticos con algunos de sus grandes éxitos como “Hard Times”, “Decode” y su más reciente estreno “This is why”.

Con un tour que comienza en Perú y finaliza en Colombia el 14 de marzo, la banda vuelve a reunirse con sus fanáticos de sudamérica.

¿Por qué ya no cantan “The Only Exception” en vivo?

Una de las canciones más queridas por los fanáticos de Paramore es “The only exception”, la que forma parte del álbum “Brand New Eyes”, tristemente para sus fanáticos la banda no tocará esta canción en vivo en su concierto del 5 de marzo en Santiago.

Hayley Williams no ha cantado en vivo la canción desde hace más de seis años y la razón detrás de que no se haya cantado nuevamente en estos años se debe a que la canción está inspirada en una relación que no terminó muy bien para la cantante y es que “The Only Exception” es considerada por los fans como una carta de amor de Williams a Chad Gilbert.

Chad Gilbert fue la pareja de la líder de la banda por casi una década y terminó en un divorcio en 2017 debido a rumores de infidelidad de parte de Gilbert.

Debido a esto es que la banda ha decidido no tocar esta canción en vivo, a pesar de que es una de sus canciones más escuchadas de todos los tiempos de su carrera musical.