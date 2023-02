¡Paramore lanza nuevo e increíble videoclip! Así es el video de "Running Out Of Time"

Paramore es una icónica banda para muchos y muchas millennials. Ahora la banda nos enseña que madurar no tiene que ver con ser amargado o recatado, si no que aborda una acumulación de sabiduría con el fin de que explote, y así, ser vista por el mundo. De ese mismo lado, es lo que ha demostró el grupo con su nuevo lanzamiento. Descubre cuál es su hit debut en el siguiente título.

A continuación damos a conocer el nuevo clip de la banda.

La canción nos brinda una estética de Alicia en el País de Las Maravillas, donde se ven criaturas de un mundo mágico, haciendo parecer una imagen armoniosa, pero el cielo, es gris; está nublado; lo que entrega también un importante mensaje.

Podemos ver también a la cantante Hayley Williams siendo parte de este mundo que reflexiona sobre un concepto existencialista y tópico literario: El Tiempo.

En su letra podemos distinguir una reflexión sobre este último, en donde relata experiencias cotidianas de la ciudad, las alarmas, el vivir, todo dependiendo del tiempo y cómo hacer que este valga la pena.

Por otro lado, la canción también expresa que el tiempo se acaba, que quien habla en la composición musical sabe que no hay tiempo, porque tampoco tiene la energía de abordar o hacer algo importante con el. A través de esa actitud la persona o la voz que habla en la canción se da cuenta que estropea todo su diario vivir.

¿Hay nuevo álbum de Paramore?

Pues claro que sí, se llama This Is Why ue incluye 10 canciones y un estilo diferente al que los caracteriza.

“Es nuestro álbum más político en el sentido de que, esperaría que cualquier persona pueda encontrar algo que entienda completamente y que los afecte directamente en lo que respecta a la política social o de otra manera”, expresó el grupo en una entrevista para Apple Music.

Lo puedes escuchar en la plataforma Spotify.