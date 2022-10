La pausa se acaba y es el momento de reencontrarse en vivo con los fans. Paramore acaba de confirmar un próximo concierto en Chile, para poner fin a una década desde su última visita al país, con una gira que también los lleva a recorrer distintos puntos de Latinoamérica.

Hayley Williams y compañía vuelven armados con el disco This is Why, como su principal estandarte.

La serie de espectáculos los llevará a Chile, Perú, Brasil, Argentina y Colombia, con un tour que parte el 2 de marzo en Lima, Perú y finaliza en Colombia el 14 de marzo de 2023.

Ya son 18 años de trayectoria musical en la historia de Paramore, durante la que han cosechado múltiples éxitos, además de otros hitos como la musicalización de dos películas de la famosa saga Crepúsculo y más de 22 premios entre los que destacan Grammy´s y Teen Choice Awards.

Paramore en Chile | Fecha, recinto y horario del segundo show

Paramore in South America es el tour que traerá a la banda el próximo DOMINGO 5 DE MARZO DE 2023, para presentarse en el MOVISTAR ARENA.

Paramore en Chile | Entradas para el segundo concierto

La venta general de entradas se concretará a partir del VIERNES 7 DE OCTUBRE, a las 12:00 horas, o sea al mediodía, por medio del sistema Puntoticket.

En ese momento también se revelará el listado de precios para las distintas localidades.