Luego de cinco años de pausa, la banda de pop estadounidense llega a nuestro país con un concierto que promete cautivar a todos sus seguidores chilenos. En el marco de su gira por América del Sur, el grupo visitará la capital para presentar su nuevo álbum This is Why. Revisa qué día se presentarán y si quedan entradas disponibles.

¿Cuándo es el concierto de Paramore en Chile?

El espectáculo será el día domingo 5 de marzo de 2023.

¿A qué hora comienza el concierto de Paramore en Chile?

El concierto inicia a las 21 hrs.

¿Dónde será el concierto de Paramore en Chile?

El show se realizará en el Movistar Arena.

¿Quedan entradas disponibles para Paramore en Chile?

Queridos fanáticos y fanáticas, debemos informar que solo quedan disponibles las entradas SILLA DE RUEDAS / ACOMPAÑANTE , la cual tiene un precio de $63.250.

Todas las demás entradas se encuentran vendidas.

¿Cómo llegar al Movistar Arena desde el transporte público?

Según señala Moovit: las siguientes líneas de transporte tienen rutas que pasan cerca de Movistar Arena

Micro : 125 302 506 509 LARAPINTA

Metro : L2 Estación Metro Rondizzoni o Parque O'Higgins.

¿Quiénes integran la banda Paramore?

La banda más importantes del pop rock, es liderada por Hayley Williams y regresa a Chile para presentar su nuevo álbum en el marco de su tour “Paramore in South América”, donde mostrarán el talento, puesta en escena y estilo único que encanta a millones de seguidores en el mundo.

La agrupación musical visitará Chile, Perú y Colombia.