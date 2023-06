Taylor Swift sigue haciendo noticia. Tras el anuncio de sus conciertos y de la agitada espera que tuvieron los fans de nuestro país comprando las entradas para su espectáculo en Argentina, pareciera que el tema de estos días es la artista estadounidense que por fin visitará Latinoamérica. Ahora, la intérprete anunció una nueva versión de su álbum “Speak now” publicado en 2010 que tendrá nuevas colaboraciones y canciones inéditas.

¡La sigue rompiendo! Taylor Swift revela colaboraciones de Speak Now (Taylor’s Version)

En su plataforma de Twitter, la artista demostró su felicidad con esta importante noticia en su carrera.

“Estoy MUY emocionada de mostrarles la contraportada de Speak Now (mi versión), incluidas las pistas de la bóveda y las colaboraciones con Hayley Williams de @paramore y @Fall out boy.

Dado que Speak Now era todo sobre mi composición, decidí ir a los artistas que siento que me influyeron más poderosamente como letrista en ese momento y pedirles que cantaran en el álbum. Son geniales y generosos por aceptar apoyar mi versión de Speak Now. Grabé este álbum cuando tenía 32 años (y sigo creciendo, ahora) y no puedo esperar para revelarlo todo el 7 de julio. http://tienda.taylorswift.com”.

En este nuevo setlist que se agregan a la reversión de Speak Now se unen Electric Touch, junto a la banda de rock estadounidense. Fall out boy, y Castle Crumbling con la vocalista de Paramore.

Además, se unen When Emma Falls in Love, I can See You, Foolish One y Timeless, todas canciones inéditas de la cantautora para su propia versión de Speak Now.

¿Cuáles son las fechas de Taylor Swift con su “The Eras Tour”?

En México se presentará el 24, 25 y 26 de agosto en el Foro Sol de Ciudad de México.

En Buenos Aires, el 9 y 10 de noviembre en el estadio de River Plate.

En Brasil realizará un espectáculo en el Estadio Nilton Santos el 18 de noviembre y en el Allianz Parque el 25 y 26 de ese mismo mes.