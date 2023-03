Este domingo 5 de marzo los fanáticos de Paramore podrán verlos en el show que presentarán en el Movistar Arena, recordemos que las entradas se agotaron en una hora y la banda regresa a Chile desde su último concierto en el 2013 en el mismo recinto que se presentarán este fin de semana.

¿Se sabe quién es la telonera? Los detalles para Paramore en el Movistar Arena

La agrupación norteamericana dio a conocer en sus redes sociales que la telonera de sus shows será "Elke", para sus fechas en Perú, Argentina, Brasil, Colombia, y Chile.

Recordemos que en Chile, la ley establece que los conciertos deben tener un telonero nacional, es por eso que aún está en suspenso quien será el cantante o la banda que participará del Show en el recinto del Parque O'Higgins.

¿Quién es "Elke"?

"Elke" es una artista de rock alternativo proveniente de Nueva York, el 2022 lanzó su disco "No Pain For Us Here" y llega con su más reciente EP "My Human Experience".

Otro dato interesante, es que ella también tiene una relación estrecha con la banda, ya que es novia del baterista de Paramore Zac Farro.

Este podría ser el setlist de Paramore en Chile

La agrupación se presentó en el Footprint Center en Phoenix (Estados Unidos) el pasado 9 de febrero y Setlist.fm agrupó las que podrían ser las canciones con las que llegaría la banda a Chile, aunque podría cambiar para los shows de Sudamerica.

Recordemos que la gira presenta el nuevo disco “This is Why”, pero no pueden faltar los antiguos éxitos con los que surgió Paramore.

Las canciones que podrían tocar Chile, podrían ser las siguientes: