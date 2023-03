Paramore se presentará en nuestro país por cuarta vez este domingo 5 de marzo, el lugar donde la banda demostrará los sonidos de su nuevo disco "This is Way" será el Movistar Arena, mismo recinto que visitaron en la última visita a Chile en el año 2013. Un dato interesante, es que la telonera sería la cantante "Elke", artista de rock alternativo estadounidente y novia del baterista de la agrupación Zac Farro.

Los grandes éxitos de Paramore previo a su concierto en Santiago este fin de semana

Paramore cuenta con 18 años de trayectoria y entre los hitos importantes para la banda se encuentra la musicalización de dos de las películas de la saga "Crepúsculo", cuenta con más de 22 premios entre ellos Grammy´s y Teen Chice Awards.

Entre sus grandes exitos están “Misery Business”, "Still into you", "This is Way", "All I Wanted" y "Running Out Of Time".

A continuación, te dejamos la lista de Spotify llamada "This is Paramore" en la que se encuentran los mejores éxitos de la banda estadounidense.

¿Quédan entradas para el show de Paramore en Chile?

Las entradas se agotaron en una hora desde que salieron a la venta, por lo tanto ya no están disponibles en Punto Ticket.

¿Se sabe quién es el telonero de Paramore en el Movistar Arena?

La agrupación norteamericana dio a conocer en sus redes sociales que la telonera de sus shows será "Elke", para sus fechas en Perú, Argentina, Brasil, Colombia, y Chile.

Recordemos que en Chile, la ley establece que los conciertos deben tener un telonero nacional, es por eso que aún está en suspenso quien será el cantante o la banda que participará del show.