Ver en vivo a Alicia Keys es una experiencia única. La compositora, artista, cantautora, actriz, activista, desarrolló un prodigioso espectáculo junto a su talentosa banda, y que sorprendió a todo su público de manera que, cuando todos creíamos que el show había terminado, los asistentes manifestaron que el concierto debía continuar, ya que no podían aceptar que su presentación estaba cerca de finalizar.

Luces moradas, cálidas y azules, acompañaron a la intérprete de “Woman Worth”. No obstante, Alicia siempre fue siempre la luz principal que, esclareció la mirada emotiva de quienes la escuchaban.

Alicia Keys: un zafiro que interpretó desde el alma y corazón

Alrededor de las 21 horas, un multitudinario Movistar Arena esperaba con ansias a la cantante Alicia Keys. Las luces se apagan y comienza a sonar segundos de “Nat King Cole”. El público grita a más no poder creando un eco que trascendió todo el recinto.

La artista sube al escenario vistiendo un brillante traje azul junto a una túnica negra. Aquella prenda oscura, la hizo mostrar como una mujer misteriosa y poderosa. Sin embargo, Alicia no puede impedir demostrar su grandeza. De ese mismo bloque, suena un extracto de “Truth without love”, y al ver los rostros de los asistentes, se podía ver el reflejo de incredulidad al ver a la compositora a solo metros de ellos.

Y es que el público no sabía lo que se venía. Empieza a sonar “You don´t know my name”, donde Alicia canta la canción completa y todo el recinto que la escuchaba, grita con una energía maravillosa. Aquel éxito musical es uno de los temas más populares de la artista. Una letra que nos adentra al atrevimiento, al amor y al secreto: cuando queremos a alguien, pero no se imagina la cascada de emociones que surgen en nuestro interior.

Así mismo, comienza a sonar “Wasted Energy”, un hit de su álbum ALICIA (2020), una canción que mezcla sonidos de reggae, pop, construyendo una hermosa pieza que nos habla de rechazar migajas de amor y recuperar la energía perdida a causa de precarias muestras de cariño de quien, creíamos que era la persona indicada.

Le siguen el clásico tema "Karma" y "New Day", creando un ritmo lleno de sonidos adrenalínicos. Y también, interpreta "Calma", colaboración que tiene con los artistas Pedro Capo y Farruko, logrando adentrarnos a sonidos de la región, y creando un bello acercamiento por parte de Alicia al público.

Por ese lado, comienza a cantar "Looking for Paradise", el gran tema que tiene con Alejandro Sanz y todo el público comienza a cantar con ella. En esos momentos, las luces se apagan, y nadie sabe qué pasará después, hasta que ven a la artista en una plataforma al final de cancha realizando un medley de ritmos latinos y mezclas de sonidos de música electrónica.

Durante ese debut, la intérprete toca un extracto de "Woman Worth", para luego dar el espacio a la canción "Empire State of Mind", y Alicia pide a todo el público que ponga las luces de su celuar para recrear un cielo lleno de estrellas.

Y como si fuera poco, tras tocar el famoso hit, la cantante se pasea en medio de la cancha general cantando su parte del tema, hasta subirse al escenario.

Ana Tijoux se convierte en la artista invitada y todo el público queda impactado

Muchos nos preguntábamos quien sería la artista invitada de Alicia Keys. Tras saber que invitó a Cazzu en Argentina, los asistentes comentaban posibilidades sobre la cantante nacional que subiría al escenario con Alicia. Finalmente, nos dimos cuenta que era la icónica intérprete nacional, Ana Tijoux, quien aparece cuando Alicia comienza a sonar “Girl on Fire”, y la rapera chilena hace su intervención cantando “1977”, logrando que todo el público ya no pudiera dejar de creer lo que estaba viendo.

Es decir: dos artistas muy talentosas y destacadas por su trayectoria, compartiendo el escenario de una forma deslumbrante, sorprendente e inédita.

Finalmente, Alicia canta los legendarios "Fallin" y "Super Woman" de una forma magistral que solo ella sabe hacer.

Y es que Alicia, siempre demostró su amabilidad, humildad, en el escenario. La compositora siempre dirigió palabras al público, sabiendo que quizas la mayoría no entendería, pero la artista demuestra y confirma su personalidad cálida, cercana y tierna, construyendo un espacio amigable, respetuoso entre ella y los asistentes que la escucharon.

Además, cabe señalar que también se lució la banda de Alicia Keys: su guitarrista, baterista, corista, y todos quienes la acompañaron, y que, la cantante, los presentó al final de su show.

Un final emotivo que dio termino a una noche especial

Ya era el último bloque de canciones. Antes de llegar a ese momento, la artista comienza a despedirse, y las luces se apagan. Muchos creíamos que se iría, pero a pesar de que todo estaba oscuro, la banda comienza a tocar. Se venía el final de esta magistral presentación.

Desde ahí, aparece Alicia cantando sus dos últimos hits: "Like you'll never" y "Ain't got you".

Ambas canciones dieron el punto final a una noche llena de magia. Una energía que ella inicia, desarrolla y transforma. Su esencia marcada por una hermosa sonrisa, dio el paso de crear un espectacular concierto que dejó más que felices a todo un público que la escuchó con atención y respeto.