Posterior al Music Bank Chile, las Atinys chilenas no esperaban encontrarse prontamente con su banda de kpop favorita. Pero, todo esto cambió cuando solo un par de meses después se confirmó que ATEEZ tendría una parada en nuestro país con su gira “The Fellowship: Break The Wall“.

Después de meses de espera y de haber hecho sold out al concierto este 30 de agosto los integrantes por fin tuvieron su tan esperado reencuentro, el que los sorprendió e incluso dejó a muchas fanáticas sin voz.

¡Break The Wall!

Desde temprano las fanáticas se dedicaron a hacer largas filas para ser las primeras en ingresar al Movistar Arena y así conseguir un buen puesto en cancha. A pesar de encontrarse desde temprano esperando lo cierto es que el público no decepcionó porque las más de 2 horas de show las disfrutaron de principio a fin.

A pesar de que el concierto comenzaba a las 21:00 horas los chicos se presentaron atrasados al escenario y es que más de 20 minutos extras tuvieron que esperar las atinys para por fin verlos frente a frente.

Lo cierto es que a pesar de que a partir de las 21:00 horas ya se encontraban reclamando por el atraso lo cierto es que todo lo acompañaron cantando sus canciones favoritas del grupo.

El tiempo de espera no importo cuando Seong Hwa, Hong Joong, YunHo, Yeo Sang, San, Mingi y Woo Young salieron al escenario y presentaron HALAZIA, la primera de más de 20 canciones de la noche.

Gritos, llantos y un público en constante movimiento se disfruto el show de los chicos de principio a fin con canciones como HALA HALA, The Ring y Dazzling Light.

Aunque uno de los puntos más fuertes de la noche se dió cuando los integrantes interpretaron Wonderland, uno de sus más conocidos temas y de los favoritos de su club de fans.

Y es que a partir de esta canción la emoción siguió subiendo más y más y el Bouncy Challenge logró que más de alguna fanática lo diera todo en la pista de baile siendo aplaudidas por los integrantes y además por el público presente.

Por si no fuera más sorprendente los gritos del público llenaron una vez más el Movistar Arena y es que Guerrilla es la canción que más esperaban cantar las Atinys, las que no dudaron en gritar fuerte y claro “¡Break The Wall!” con todas sus fuerzas.

Con muchas despedidas y unas cuatro canciones de por medio los chicos comenzaron a despedirse, esta vez de verdad, de sus tan preciadas Atinys y es que tuvieron una constante interacción con el público durante la noche.

Finalmente luego de una despedida individual de cada uno de los siete integrantes estos dejaron el escenario luego de prometer un pronto regreso y esta vez con Jong Ho en su formación, lo que hizo al público presente emocionarse con un próximo show en Santiago.