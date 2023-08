Uno de esos conciertos que trascienden y tendrá a varios arrepentidos de no haber ido fue el de Post Malone este martes en Chile en su gira If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying. Y es que los miles que llegaron al Bicentenario de La Florida fueron testigos de un completísimo concierto del rapero estadounidense.

Con un telonero que motivó el ambiente como el nacional Pablo Chill-E que hizo harto ruido, agradeció el respeto del público y hasta le hizo un homenaje a Galee Galee, prácticamente a las 21:00 en punto salió al escenario el plato central de la noche.

¡Thank your so f*cking much a ti Posty!

Sin retrasos y con una banda que además de lo esencial destacó con un cuarteto de cuerdas clásico. Post Malone saltó al escenario del Bicentenario donde la gente hizo sentir repleto el estadio para el ingreso del cantante.

Con una camiseta de la selección chilena de futbol y su nombre “Posty” detrás, el rapero comenzó con todo con Better Now. La gente de la cancha frontal saltó con todo junto al estadounidense que de inmediato demostró toda su calidad en la escena.

Posty lanzó varias veces un “thank you so f*ocking much” a toda la gente que llegó a ver a Austin Richard Post (su verdadero nombre). Y el concierto no paró y siguió con el setlist ya conocido que incluyó a Wow, Zack and Codeine, Psycho y Goodbyes.

El cantante hizo suyo el escenario con sus mejores éxitos y un show de luces que le dio aún más color tanto a él como su banda. Momentos épicos de Post que de repente le traían un vaso con bebestible al que la gente le pedía “al seco” como buen chileno.

Pero el show de Post Malone no se quedó solo en el rap que representa el estadounidense, sino que tanto el pop como el rock también se robaron el show. Y es que Posty aprovechó varias veces para tomar la guitarra o rockear con su guitarrista. Hasta se pegó su grito metalero cuando cantó Take What You Want, tema que tiene con Ozzy Osbourne y Travis Scott.

Otro de los grandes momentos fue cuando subió a un fanático al escenario. “No sé qué chuch… hago aquí” lanzó en medio de la risa del público. El joven se subió a tocar la guitarra de gran manera para la sorpresa de Post, quien cantó Stay con la melodía del fan. Si hasta un vaso al seco se tomó, lo que causó la risa de Posty que al final le regaló su uñeta, dejando loquísimo al fanático.

Pero eso no fue todo, ya que al subir a este joven, le pasaron la camiseta de Colo Colo. Justo en semana de Superclásico, Posty se vistió con los colores del Cacique y estuvo gran parte del show con la polera del actual campeón del futbol chileno. Lo que causó aplausos pero también algunas decepciones del público que no era colocolino.

Luego de este momento las luces de los celulares se encendieron para Overdrive, otra de las canciones más emotivas de Post Malone.

Circles, Too Young y Congratulations fueron parte de las últimas canciones de Posty antes del encore; donde la gente esperaba escuchar Sunflower para levantar sus girasoles en ya el final del concierto.

Por último, Chemical llegó para hacer bailar pero también emocionarse al público, para finalizar con una tonada lenta después de la guitarra y un juego de luces que maravilló a la gente al final del show.

Espectáculo increíble el que dio Posty en el escenario y que varios se arrepentirán de no haber vivido. El estadounidense llegó con un repertorio mucho más completo que cuando visitó Lollapalooza en 2018 y con varios temazos que lo pusieron como uno de los grandes shows anglos de este año en nuestro país.

Fotos de Post Malone en Chile:

¿ Cuál es el Setlist de Post Malone en su gira If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying?

Better Now

Wow.

¿Zack and Codeine

Psycho

Goodbyes

Hollywood Dreams / Comedown

Mourning

I Like You (A Happier Song)

Jonestown (Interlude)

Take What You Want

Over Now

rockstar

Feeling Whitney

Stay

Overdrive

I Fall Apart

Wrapped Around Your Finger

Circles

Enough Is Enough

Too Young

White Iverson

Congratulations

Encore: