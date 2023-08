Post Malone: El setlist de la gira If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying

Nuevo show y será en un estadio con un mar de gente que espera disfrutar de todos los éxitos de Post Malone. El rapero de origen estadounidense a sus 28 años es uno de los exponentes en la actualidad del genero en Norteamérica y llega a Chile en agosto.

El intérprete de Sunflower de Spider-Man Into the Spider-Verse se presentará a fin de mes de la mano de DG Medios y para que te prepares para su show, revisa el setlist de su gira If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying y que ya realizó en su último concierto el 19 de agosto en San Bernadino.

¿ Cuál es el Setlist de Post Malone en su gira If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying?

Better Now

Wow.

¿Zack and Codeine

Psycho

Goodbyes

Hollywood Dreams / Comedown

Mourning

I Like You (A Happier Song)

Jonestown (Interlude)

Take What You Want

Over Now

rockstar

Feeling Whitney

Stay

Overdrive

I Fall Apart

Wrapped Around Your Finger

Circles

Enough Is Enough

Too Young

White Iverson

Congratulations

Encore:

Broken Whiskey Glass

Sunflower (Post Malone & Swae Lee cover)

Chemical

¿Cuándo es el concierto de Post Malone en Chile?

Post Malone se estará presentando el próximo martes 29 de agosto, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El evento dura cerca de dos horas y se espera que a eso de las 21:00 horas, como es costumbre, inicie el concierto.

¿Quedan entradas para Post Malone?

Afortunadamente para los fans, todavía quedan entradas en algunas localidades para asistir al concierto de Post Malone.

Con descuentos Entel ya está todo agotado, pero con Scotia todavía quedan en la mayoría de los lugares, lo mismo que en entrada general. Para comprar entradas, debes ingresar a Ticketmaster.

Precios y en qué lugares quedan entradas:

Revisa a continuación los precios generales para Post Malone, pero puedes considerar que aunque con descuento Entel está agotado, para Scotia aún quedan con precios rebajados en la mayoría de los asientos.