Este lunes 13 de noviembre será recordado como el debut en Chile de Alter Bridge, la banda estadounidense no había tocado en nuestro país en sus 19 años de existencia, no así sus integrantes, que sí han venido a nuestro territorio con otros proyectos; Myles Kennedy en más de una ocasión como acompañante de Slash (Lo veremos en febrero del 2024)y los demás miembros junto a su otro proyecto, Creed el 2012.

Sea como fuere, este debut se espera hace años y así lo sintió la fanaticada nacional que repletó el Teatro Caupolicán en la comuna de Santiago para cantar lo que son verdaderos clásicos de la banda como “Ghost Of Day Gone”, “In Loving Memory” y “Metalingus”, entre otras.

Alter Bridge debuta en Chile con un imponente show en el Teatro Caupolicán

Las puertas del recinto ubicado en San Diego 850 abrieron a las 18:00 horas y como previa a los estadounidenses hubo una joven banda nacional como telonera, se trata de “A New Dawn” (19:00 horas), quienes con una hora de show y a pesar del desconocimiento mayoritario de sus temas lograron cautivar al público gracias a su gran ritmo.

Finalmente, pasada las 20:30 horas comenzó el show de Myles Kennedy, Mark Tremonti, Brian Marshall y Scott Phillips en un Caupolicán ansioso por iniciar esta experiencia.

Los primeros temas de la banda en esta jornada fueron Silver Tongue de su más reciente álbum “Pawns & Kings”, además de Addicted To Pain y Ghost Of Day Gone, canciones que encendieron a los fanáticos nacionales, quienes en ningún momento dejaron de gritar, cantar y saltar con cada uno de los temas, dejando en muchos momentos anonadados a los propios miembros de la banda.

Tras los primeros temas de Alter Bridge y con un Myles ya asentado en el escenario vino una seguidilla de temazos, como Sin After Sin, Before Tomorrow Comes y Broken Wings, este último un clásico de los estadounidenses lanzado en su disco debut “One Day Remains” el 2004.

La presentación de la banda continuó con uno de los momentazos de la jornada, Burn It Down en esta oportunidad y tal como ha ocurrido otras presentaciones tuvo a Mark Tremonti en la voz y a Myles asumiendo la tarea de guitarrista principal, mostrando una gran destreza en las seis cuerdas.

Posteriormente y tras Cry of Achilles, vendría la parte acústica del show con dos clásicos que emocionaron; Watch Over You con Myles solamente en el escenario e In Loving Memory, esta vez acompañado de Tremonti en la guitarra y que más de una lagrima sacó a los miles de presentes.

En este momento del concierto, Myles, Tremonti y compañía se deshacían en elogios al público nacional que esperó casi veinte años para su venida y que vivió todas las emociones posibles en los 120 minutos de presentación.

Tras la emotividad de los acústico, toda la banda volvería al escenario para la última tanda del concierto, que contó con Blackbird y una participación especial del público que llevó globos dorados, Come To Life, Fable Of The Silent Son, Isolation y la que sin duda se llevó todos los aplausos, Metalingus, que reunió a rockeros y a los amantes de la lucha libre (es la canción de Edge) en un momento único con los inconfundibles mosh, saltos y vítores.

Myles Kennedy sin duda es uno de los mejores frontman actuales de la escena rockera, su carisma y manejo con el público provocó momentos imborrables para los presentes en el show, realizando incluso juegos con el público como la tradicional “competencia de gritos”.

Otro punto a destacar de esta jornada, es sin duda la calidad profesional y técnica de la banda, donde si bien mostraron versiones extendidas, pero con calidad superior y muy parecida a las versiones estudios.

Tras agradecer nuevamente la calidad del público y regalar uñetas por doquier, los cuatro miembros salieron un momento del escenario, señal inequívoca del comienzo del encore, el cual se haría realidad con dos grandiosos temas de los estadounidenses, Open Your Eyes y Rise Today, del primero y segundo disco respectivamente y que cerraron una noche perfecta.

Tuvieron que pasar casi 20 años para disfrutar en vivo a Alter Bridge, sin embargo, el propio Myles prometió un regreso a nuestras tierras, incluso para grabar un DVD, sin antes destacar a la fanaticada nacional como la mejor del mundo y estar más de 5 minutos post termino del show despidiéndose de la fanaticada y agradeciendo la compañía.

Fotogalería de Alter Bridge en Chile

Setlist de Alter Bridge en Chile