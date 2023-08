Los anuncios no paran entorno a los conciertos que se vienen este segundo semestre en Chile, y esta jornada fue el turno de los rockeros. Alter Bridge confirmó por medio de la productora The FanLab que llegarán a nuestro país antes de fin de año.

Sus fanáticos lo pedían y finalmente se viene el debut en nuestras tierras de la banda norteamericana referente del hard rock y el metal alternativo. Esto como parte de su gira internacional The Pawn & Kings Tour 2023.

¿Cuándo viene Alter Bridge y dónde se presentan?

Alter Bridge confirmó su debut como banda en Chile el próximo 13 de noviembre de 2023, concierto a realizarse en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Aunque es primera vez que se presenta Alter Bridge en nuestro país, no será la de su Myles Kennedy. En tres oportunidades vino acompañando a Slash, el icónico guitarrista de Guns N’ Roses, en su proyecto paralelo llamado Slash feat Myles Kennedy & The Conspirators

¿Cuándo es la venta de entradas para Alter Bridge?

La venta de entradas para Alter Bridge será este miércoles 30 de agosto a partir de las 12.00 horas. Y para comprarlas deberás hacerlo en Puntoticket.com.

Estos son los valores para ir a ver a Alter Bridge

The FanLab anunció que los precios para ver a Alter Bridge y son:

Palco: $70.000 pesos

Cancha: $40.000 pesos

Platea: $44.000 pesos

(Sin contar cargos por servicio)

Tremendo show que se viene este noviembre para los más rockeros y que se suma a una larga agenda de conciertos que se vienen desde septiembre.