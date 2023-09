Un concierto anunciado hace unos meses al fin llega y por partida cuádruple a Chile. Anneke van Giersbergen, ex vocalista de The Gathering, se une al bajista y cantante del grupo Nightwish Marko Hietala en el contexto de la gira Six Strings and a Voice: an evening with Anneke van Giersbergen and Marko Hietala.

Una experiencia con dos exponentes del metal que además de dos shows que tienen en Santiago; se presentarán también en Puerto Montt y Concepción.

¿Cuándo son los conciertos de Anneke van Giersbergen y Marko Hietala en Chile?

Este 27 de septiembre será el primero en Puerto Montt (BarraBassBar). Mientras que la otra presentación en región será en Concepción, en el Teatro UdeC el 30 de este mes.

Pero para Santiago son dos fechas, el 28 y 29 de septiembre en el Club Chocolate programado para las 21:00 horas y con apertura de puertas a las 20:00 horas.

¿Quedan entradas para el concierto de Anneke y Marko?

Pese a que aún aparecen disponibles entradas en Puntoticket.com, se informó que está todo agotado para el viernes 29 de septiembre. Mientras que la productora anunció que aún quedan entradas para el jueves 28.

Ante el éxito de ventas, se anunció esta segunda fecha en el Club Chocolate. El Palco, de un precio de 80.500 pesos está agotado para ambos días. Pero aún se pueden comprar hasta al menos este domingo entradas en Primer Piso ($50.600) y para Segundo Piso ($56.350)

Puedes comprar tus entradas para asistir al show íntimo de Anneke van Giersbergen y Marko Hietala en Puntoticket.